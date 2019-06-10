«Естественно, нервничаешь, потому что это тестирование». Что говорят абитуриенты перед ЦТ в Витебске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жаркая пора у абитуриентов. В вузах Беларуси 11 июня начинается централизованное тестирование. Первое испытание – по белорусскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последнее – по всемирной истории – 1 июля. Также установлены и резервные дни для проведения централизованного тестирования.





Настроение хорошее, естественно, нервничаешь, потому что это тестирование.





Я из Витебска. Немного волнуюсь. Собираюсь поступать в университет имени Машерова на художественно-графический факультет.





Ощущения нормальные, по ЦТ не боюсь вообще.

Существенных изменений при организации и проведении ЦТ в 2019 году нет, а вот уровень знаний и подготовки будущих студентов будут оценивать по новой методике.

Оценки по новым методикам: в Беларуси стартовало ЦТ



