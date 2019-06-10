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В Бресте из-за гранаты эвакуировали 45 человек с мусороперерабатывающего завода

11.06.2019 10:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 10 июня на территории Брестского мусороперерабатывающего завода была обнаружена граната.  

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в милицию обратился сотрудник предприятия. Он пояснил, что во время сортировки мусора нашёл что-то похожее на гранату.  

Была проведена эвакуация персонала завода – 45 человек.  

Сапёрно-пиротехническая группа выяснила, что находка является учебной гранатой РГД, в ней не было взрывчатых веществ. Работа предприятия останавливалась примерно на час.  

Весной 2019 года в Каменецком районе из-за артснаряда проводилась эвакуация школы.  

Боеприпас был обнаружен в 10-12 метрах от здания – здесь подробности.  

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Новости Беларуси. Днём 10 июня на территории Брестского мусороперерабатывающего завода была обнаружена граната.   Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в...
 
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