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В Бресте из-за гранаты эвакуировали 45 человек с мусороперерабатывающего завода
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 10 июня на территории Брестского мусороперерабатывающего завода была обнаружена граната.
Как
Была проведена эвакуация персонала завода – 45 человек.
Сапёрно-пиротехническая группа выяснила, что находка является учебной гранатой РГД, в ней не было взрывчатых веществ. Работа предприятия останавливалась примерно на час.
Весной 2019 года в Каменецком районе из-за артснаряда проводилась эвакуация школы.
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Новости Беларуси. Днём 10 июня на территории Брестского мусороперерабатывающего завода была обнаружена граната. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в...
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