В Турции при столкновении туристического автобуса с автомобилем погибли четыре человека

Источник материала: СТВ

Новости Турции. В Турции разбился экскурсионный автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла на западе страны.

Автобус с туристами столкнулся с автомобилем – погибли 4 человека, более 30 получили ранения. Известно, что трое скончались на месте происшествия. Причины аварии пока неизвестны. На месте работают полиция и спасательные службы.















