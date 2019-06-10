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В Турции при столкновении туристического автобуса с автомобилем погибли четыре человека
Источник материала: СТВ
Новости Турции. В Турции разбился экскурсионный автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла на западе страны.
Автобус с туристами столкнулся с автомобилем – погибли 4 человека, более 30 получили ранения. Известно, что трое скончались на месте происшествия. Причины аварии пока неизвестны. На месте работают полиция и спасательные службы.
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Новости Турции. В Турции разбился экскурсионный автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла на западе страны. Автобус с туристами...
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