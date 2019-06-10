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В Турции при столкновении туристического автобуса с автомобилем погибли четыре человека

11.06.2019 10:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. В Турции разбился экскурсионный автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла на западе страны.

Автобус с туристами столкнулся с автомобилем – погибли 4 человека, более 30 получили ранения. Известно, что трое скончались на месте происшествия. Причины аварии пока неизвестны. На месте работают полиция и спасательные службы.

В Турции при столкновении туристического автобуса с автомобилем погибли четыре человека

В Турции при столкновении туристического автобуса с автомобилем погибли четыре человека

В Турции при столкновении туристического автобуса с автомобилем погибли четыре человека

В Турции при столкновении туристического автобуса с автомобилем погибли четыре человека

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Новости Турции. В Турции разбился экскурсионный автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла на западе страны. Автобус с туристами...
 
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