ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Игры должны быть доступными для всех». Около 3 тысяч билетов на II Европейские игры предназначены для людей с инвалидностью

11.06.2019 10:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. До начала II Европейских игр, которые примет Минск, остается 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 4 тысяч спортсменов в 15 видах спорта разыграют 200 комплектов наград.

Столица ожидает огромный наплыв болельщиков из разных стран. Билеты на мультифорум уже поступили в продажу. Около 3 тысяч квитков предназначены для людей с инвалидностью. Организаторы соревнований стремятся создать безбарьерную среду для такой категории зрителей и гостей и сделать для них предстоящий турнир доступным и комфортным.

«Игры должны быть доступными для всех». Около 3 тысяч билетов на II Европейские игры предназначены для людей с инвалидностью

Сергей Дроздовский, директор фонда «Офис по правам людей с инвалидностью»:
К сожалению, Европейские игры не включают паралимпийскую компоненту, но очевидный интерес есть. Я знаю, что на некоторые игры уже выкуплены все специальные места.

Мы достаточно много усилий приложили, чтобы вместе с Дирекцией объехать объекты, мы давали рекомендации. Сейчас посмотрим, насколько это получилось. Мы очень рассчитываем, что эти события повысят важность и значимость того, что Игры должны быть доступными для всех.

«Игры должны быть доступными для всех». Около 3 тысяч билетов на II Европейские игры предназначены для людей с инвалидностью

«Игры должны быть доступными для всех». Около 3 тысяч билетов на II Европейские игры предназначены для людей с инвалидностью

Вопросы инклюзивности постоянно находятся в центре внимания. Люди с дополнительными потребностями смогут рассчитывать на помощь волонтеров, прошедших специальный тренинг. Обученные добровольцы призваны правильно и корректно общаться с особенными болельщиками, а также оперативно реагировать на ситуации, в которых требуется помощь и содействие.

Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм

Люди в материале: Сергей Дроздовский
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. До начала II Европейских игр, которые примет Минск, остается 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 4 тысяч спортсменов в 15...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ещё одна принцесса». Александр Глеб стал отцом во второй раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика