|
«Игры должны быть доступными для всех». Около 3 тысяч билетов на II Европейские игры предназначены для людей с инвалидностью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. До начала II Европейских игр, которые примет Минск, остается 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 4 тысяч спортсменов в 15 видах спорта разыграют 200 комплектов наград.
Столица ожидает огромный наплыв болельщиков из разных стран. Билеты на мультифорум уже поступили в продажу. Около 3 тысяч квитков предназначены для людей с инвалидностью. Организаторы соревнований стремятся создать безбарьерную среду для такой категории зрителей и гостей и сделать для них предстоящий турнир доступным и комфортным.
Сергей Дроздовский, директор фонда «Офис по правам людей с инвалидностью»:
Мы достаточно много усилий приложили, чтобы вместе с Дирекцией объехать объекты, мы давали рекомендации. Сейчас посмотрим, насколько это получилось. Мы очень рассчитываем, что эти события повысят важность и значимость того, что Игры должны быть доступными для всех.
Вопросы инклюзивности постоянно находятся в центре внимания. Люди с дополнительными потребностями смогут рассчитывать на помощь волонтеров, прошедших специальный тренинг. Обученные добровольцы призваны правильно и корректно общаться с особенными болельщиками, а также оперативно реагировать на ситуации, в которых требуется помощь и содействие.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Игры должны быть доступными для всех». Около 3 тысяч билетов на II Европейские игры предназначены для людей с инвалидностью
Новости Беларуси. До начала II Европейских игр, которые примет Минск, остается 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 4 тысяч спортсменов в 15...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)