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«Ещё одна принцесса». Александр Глеб стал отцом во второй раз
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Знаменитый белорусский футболист Александр Глеб стал отцом во второй раз. Об этом сообщила его супруга на своей странице в Instagram.
«Две дочки хорошо, а три – ещё лучше. Вчера в нашей семье родилась ещё одна принцесса, которую мы с нетерпением ждали и уже очень любим», –
Старшая дочь Светланы тоже рассказала о радостном событии в Instagram.
«Мы её так ждали иииии...... Вчера, 10.06.2019, в нашей семье появилась ещё одна самая прекрасная малышка. Нас всех переполняют эмоции. Это такое счастье. И теперь у меня ДВЕ сестрёнки», –
Сам счастливый отец пока что хранит молчание в соцсетях.
Напомним, первая дочь у Александра Глеба
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Новости Беларуси. Знаменитый белорусский футболист Александр Глеб стал отцом во второй раз. Об этом сообщила его супруга на своей странице в Instagram. «Две дочки...
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