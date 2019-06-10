ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ещё одна принцесса». Александр Глеб стал отцом во второй раз

11.06.2019 10:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Знаменитый белорусский футболист Александр Глеб стал отцом во второй раз. Об этом сообщила его супруга на своей странице в Instagram.  

«Две дочки хорошо, а три – ещё лучше. Вчера в нашей семье родилась ещё одна принцесса, которую мы с нетерпением ждали и уже очень любим», – написала Светлана Глеб.  

«Ещё одна принцесса». Александр Глеб стал отцом во второй раз
Фото: instagram.com/_nastik._  

Старшая дочь Светланы тоже рассказала о радостном событии в Instagram.  

«Мы её так ждали иииии...... Вчера, 10.06.2019, в нашей семье появилась ещё одна самая прекрасная малышка. Нас всех переполняют эмоции. Это такое счастье. И теперь у меня ДВЕ сестрёнки», – поделилась впечатлениями Анастасия.  

Сам счастливый отец пока что хранит молчание в соцсетях.  

Напомним, первая дочь у Александра Глеба появилась в декабре 2016 года.  

Малышку назвали Александрой – здесь подробнее.  

Люди в материале: Александр Глеб, Светлана Глеб, Анастасия Губаревич
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Знаменитый белорусский футболист Александр Глеб стал отцом во второй раз. Об этом сообщила его супруга на своей странице в Instagram.   «Две дочки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь привлечет 15,5 млн евро средств ЕБРР для проекта "Чистая вода" в Витебской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика