В Минске снова пройдет ваш любимый фестиваль немого кино

Источник материала: Tut.by

VII open-air фестиваль немого кино и современной музыки «Кинемо» пройдет в Минске с 13 июня по 11 июля. Целых пять вечеров во внутреннем дворике музея-мастерской Азгура покажут немые фильмы классиков мирового кинематографа в озвучке белорусских и зарубежных музыкантов. Берите с собой теплую одежду, коврики, пледы и — на всякий — зонты.

Рассказываем, что смотреть в ближайшие пять четвергов. Фестиваль стартует 13 июня — с программы короткометражных фильмов.

«Механический балет»

Франция, 1924, 16 мин. Режиссеры: Фернан Леже, Дадли Мёрфи. Музыка: Максим Круглый. Исполнители: Five Storey Ensemble.

В полном соответствии со своим названием фильм представляет собой танец «сырых предметов» (инструментов или деталей машин) и фрагментов человеческого лица или тела. Посвященный Чаплину, этот «первый фильм без сценария», которым восхищался Эйзенштейн, является одним из лучших образцов «чистого кино», где организующим началом служат ритм и монтаж по формальному сходству.

«Боксерский поединок»

Бельгия, 1927, 7 мин. Режиссер: Шарль Декёкелер. Музыка: Виктория Спариш. Исполнители: Five Storey Ensemble.

Кинематографический эквивалент стихотворения Поля Верри, описавшего напряженную атмосферу схватки на ринге. Особенностью фильма является контрастное использование позитивных и негативных кадров для достижения драматического эффекта.

«Предполуденный призрак»

Германия, 1928, 8 мин. Режиссер: Ханс Рихтер Музыка: Елена Гутина. Исполнители: Five Storey Ensemble.

Один из первых сюрреалистических фильмов, соединяющих в себе равные части фарса и дадаизма. Действующие лица — простые предметы, которые, будучи приведены из своей обычной роли в абсурдный контекст и необычные процессы движения, осуществляют «бунт против рутины».

«Месье Фантомас»

Бельгия, 1937, 17 мин. Режиссер: Эрнст Мёрман. Музыка: Ольга Подгайская. Исполнители: Amadis Brass.

Единственный фильм бельгийского писателя Эрнста Мёрмана (1897- 1944), посвященный безумной любви, извивам снов, фанатичному антиклерикализму и авантюрам в «мире, где всё возможно, где чудо — кратчайший путь от нашей неопределенности к тайне».

Второй «немой» вечер пройдет 20 июня.

«Кинооператор»

США, 1928, 75 мин. Режиссеры: Эдвард Седжвик, Бастер Китон. В ролях: Бастер Китон, Марселина Дей, Гарольд Гудвин, Сидни Брейси, Гарри Гриббон. Классические таперы: Наталья Котова и Валерий Боровиков (фортепиано).

Совершенная в плане технического и постановочного мастерства комедия о злоключениях уличного фотографа, который в стремлении завоевать сердце любимой девушки решает стать оператором-документалистом и на пути к профессионализму набивает много «шишек». Первый голливудский фильм гениального комика (из «независимых» он перешел под крыло гиганта киноиндустрии «Метро-Голдвин-Майер»), который еще можно по праву назвать «настоящим Китоном» и который фактически завершает его великую кинокарьеру.

В третий раз в рамках «Кинемо» гости соберутся 27 июня.

«От рассвета до полуночи»

Германия, 1920, 72 мин. Режиссер: Карлхайнц Мартин. В ролях: Эрнст Дойч, Эрна Морена, Ханс Хайнрих фон Твардовски, Эберхард Вреде, Рома Бан, Фрида Рихард. Музыка: Александра Даньшова (Германия). Исполнители: Александра Даньшова (фортепиано), Дмитрий Горбачук (труба), Эрик Орлов-Шимкус (контрабас), Анна Семенова и Александра Ганькова (ударные).

Банковский кассир видит мир через окошко своей кассы. Он ненавидит свою работу и людей, и живет в выдуманном мире, где у него есть богатство и свобода. Однажды он крадет деньги в своем банке и пускается в бега. Кассир думает, что бежит навстречу своему выдуманному миру, но бежать от самого себя невозможно. «От рассвета до полуночи» — забытый шедевр эпохи немецкого экспрессионизма, который долгие годы считался утерянным и был чудом найден в Японии в начале 60-х годов.

Четвертая встреча состоится 4 июля.

«Горная кошка»

Германия, 1921, 85 мин. Режиссер: Эрнст Любич. В ролях: Пола Негри, Виктор Янсон, Пауль Хайдеман, Вильгельм Дигельман, Герман Тимиг, Эдит Меллер. Музыка: Александра Хмелевска (Польша). Исполнители: Александра Хмелевска (фортепиано), Виталий Эппов (саксофон).

В горном укреплении в несуществующей стране живет лейтенант Алексис, записной щеголь и сердцеед. Однажды на дороге на Алексиса нападает шайка разбойников. При этом дочь предводителя разбойников Ришка влюбляется в лейтенанта… Снятая спустя три года после первой мировой войны, эта дерзкая комедия в мундирах" в свое время не пользовалась у зрителей успехом, хотя и содержала, по мнению автора, «больше выдумки и сатиры, чем все прочие фильмы». Вскоре после выхода фильма Любич вместе с Полой Негри уехал из Германии в Голливуд.

Заключительный кинопоказ пройдет 11 июля.

«Приключения полтинника»

УССР, 1929, 66 мин. Режиссер: Аксель Лундин. В ролях: Коля Копелян, Д. Любченко, Е. Любченко, Шура Кульчак, Петя Курышкин, Андрюша Пашкевич, И. Сагатовский, К. Кротевич, Марк Орлов. Музыка: Ольга Подгайская. Исполнители: Five Storey Ensemble и хор детской музыкальной школы № 3 им. Ф. Шопена «Усмешка» под руководством Анастасии Беспятой.

Небольшой городок старой России. Сын рабочего Федька, известный на всю округу босяк и хулиган, частенько подбивает на участие в своих выходках Толю, балованного сынка управляющего конторы. За это Федьке сильно достается. Но когда однажды весной, во время ледосплава «ангелочек» Толик оказывается в реке, Федька не раздумывая бросается на спасение своего «заклятого врага»… Один из немногих сохранившихся детских фильмов Киевской кинофабрики ВУФКУ, снятый по мотивам рассказов Владимира Винниченко.

Когда: сбор гостей в 21.30, начало показов в 22:00. Где: внутренний дворик музея-мастерской З.И. Азгура (ул. З. Азгура, 8). Сколько: 10 рублей (за один вечер). КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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