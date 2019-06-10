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В Минске снова пройдет ваш любимый фестиваль немого кино
Источник материала: Tut.by
Рассказываем, что смотреть в ближайшие пять четвергов. Фестиваль стартует 13 июня — с программы короткометражных фильмов.
В полном соответствии со своим названием фильм представляет собой танец «сырых предметов» (инструментов или деталей машин) и фрагментов человеческого лица или тела. Посвященный Чаплину, этот «первый фильм без сценария», которым восхищался Эйзенштейн, является одним из лучших образцов «чистого кино», где организующим началом служат ритм и монтаж по формальному сходству.
Кинематографический эквивалент стихотворения Поля Верри, описавшего напряженную атмосферу схватки на ринге. Особенностью фильма является контрастное использование позитивных и негативных кадров для достижения драматического эффекта.
Один из первых сюрреалистических фильмов, соединяющих в себе равные части фарса и дадаизма. Действующие лица — простые предметы, которые, будучи приведены из своей обычной роли в абсурдный контекст и необычные процессы движения, осуществляют «бунт против рутины».
Единственный фильм бельгийского писателя Эрнста Мёрмана (1897- 1944), посвященный безумной любви, извивам снов, фанатичному антиклерикализму и авантюрам в «мире, где всё возможно, где чудо — кратчайший путь от нашей неопределенности к тайне».
Второй «немой» вечер пройдет 20 июня.
Совершенная в плане технического и постановочного мастерства комедия о злоключениях уличного фотографа, который в стремлении завоевать сердце любимой девушки решает стать оператором-документалистом и на пути к профессионализму набивает много «шишек». Первый голливудский фильм гениального комика (из «независимых» он перешел под крыло гиганта киноиндустрии «Метро-Голдвин-Майер»), который еще можно по праву назвать «настоящим Китоном» и который фактически завершает его великую кинокарьеру.
В третий раз в рамках «Кинемо» гости соберутся 27 июня.
Банковский кассир видит мир через окошко своей кассы. Он ненавидит свою работу и людей, и живет в выдуманном мире, где у него есть богатство и свобода. Однажды он крадет деньги в своем банке и пускается в бега. Кассир думает, что бежит навстречу своему выдуманному миру, но бежать от самого себя невозможно. «От рассвета до полуночи» — забытый шедевр эпохи немецкого экспрессионизма, который долгие годы считался утерянным и был чудом найден в Японии в начале 60-х годов.
Четвертая встреча состоится 4 июля.
В горном укреплении в несуществующей стране живет лейтенант Алексис, записной щеголь и сердцеед. Однажды на дороге на Алексиса нападает шайка разбойников. При этом дочь предводителя разбойников Ришка влюбляется в лейтенанта… Снятая спустя три года после первой мировой войны, эта дерзкая комедия в мундирах" в свое время не пользовалась у зрителей успехом, хотя и содержала, по мнению автора, «больше выдумки и сатиры, чем все прочие фильмы». Вскоре после выхода фильма Любич вместе с Полой Негри уехал из Германии в Голливуд.
Заключительный кинопоказ пройдет 11 июля.
Небольшой городок старой России. Сын рабочего Федька, известный на всю округу босяк и хулиган, частенько подбивает на участие в своих выходках Толю, балованного сынка управляющего конторы. За это Федьке сильно достается. Но когда однажды весной, во время ледосплава «ангелочек» Толик оказывается в реке, Федька не раздумывая бросается на спасение своего «заклятого врага»… Один из немногих сохранившихся детских фильмов Киевской кинофабрики ВУФКУ, снятый по мотивам рассказов Владимира Винниченко.
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