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В Могилеве мужчина ездил по ночам на велосипеде и крушил автомобили. Разбито более 35 машин

11.06.2019 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве задержан мужчина, подозреваемый в повреждении более 35 автомобилей, сообщили в Следственном комитете. По данным следствия, он по ночам объезжал город и район и целенаправленно разбивал стекла у машин, отламывал зеркала, а также повреждал кузова автомобилей.


Фото: Следственный комитет

По факту повреждения нескольких десятков автомобилей на территории Могилева и Могилевского района с 29 мая по 1 июня возбудили ряд уголовных дел. Следствие пришло к выводу, что они связаны между собой, и вычислило подозреваемого. Им оказался 32-летний могилевчанин, ранее судимый за кражи из автомобилей и гаражей.

Мужчину допросили, его также опознал свидетель. Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.



 
Теги: Могилев
 
 
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Целенаправленно разбивал стекла у машин, отламывал зеркала, повреждал кузова.
 
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