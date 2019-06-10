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В Могилеве мужчина ездил по ночам на велосипеде и крушил автомобили. Разбито более 35 машин
Источник материала: Tut.by
В Могилеве задержан мужчина, подозреваемый в повреждении более 35 автомобилей,
По факту повреждения нескольких десятков автомобилей на территории Могилева и Могилевского района с 29 мая по 1 июня возбудили ряд уголовных дел. Следствие пришло к выводу, что они связаны между собой, и вычислило подозреваемого. Им оказался 32-летний могилевчанин, ранее судимый за кражи из автомобилей и гаражей.
Мужчину допросили, его также опознал свидетель. Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.
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Целенаправленно разбивал стекла у машин, отламывал зеркала, повреждал кузова.
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