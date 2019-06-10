Итоги учебного года: «Лукошко идей»

Источник материала: Новости Дзержинска

Закончились занятия в объединении по интересам «Лукошко идей».

Целый год педагог Ольга Викторовна Третьяк обучала учащихся навыкам креативного рукоделия, приобщала ребят к народным ремеслам, ткачеству.

По результатам работы Ольга Викторовна вместе с учащимися организовали в Негорельской средней школе №1 выставку творческих работ, отмеченных дипломами международного и республиканского уровня.

Как отметила учащаяся объединения Рассадникова Евгения, "год был очень насыщенный: было много конкурсов, выставок, хотелось успеть везде поучаствовать. Благодаря нашему любимому педагогу, Ольге Викторовне, мы смогли осуществить свои творческие идеи и замыслы".



