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Итоги учебного года: «Лукошко идей»

11.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Закончились занятия в объединении по интересам «Лукошко идей».

Целый год педагог Ольга Викторовна Третьяк обучала учащихся навыкам креативного рукоделия, приобщала ребят к народным ремеслам, ткачеству.

По результатам работы Ольга Викторовна вместе с учащимися организовали в Негорельской средней школе №1 выставку творческих работ, отмеченных дипломами международного и республиканского уровня.

Как отметила учащаяся объединения Рассадникова Евгения, "год был очень насыщенный: было много конкурсов, выставок, хотелось успеть везде поучаствовать. Благодаря нашему любимому педагогу, Ольге Викторовне, мы смогли осуществить свои творческие идеи и замыслы".


 
 
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Закончились занятия в объединении по интересам «Лукошко идей».
 
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