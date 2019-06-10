Я вся горю. Сегодня в Беларуси до +33°C

Источник материала: KYKY

Сегодня, 11 июня, в Беларуси будет по-настоящему «hot». Белгидромет передает , что воздух нагреется аж до +33°C. Для сравнения: в Таиланде синоптики обещают ту же температуру. Есть вероятность, что в Беларуси она продержится вплоть до 15 июня.

Согласно прогнозу службы, существенных осадков не ожидают, но кратковременные дожди в отдельных районах Минска все же могут пройти. На севере, возможно, прогремят грозы. Облачность – переменная, ветер – слабый. Вечером опустится туман. Ночью обещают до +15°C. В связи с жарой Белгидромет предупреждает об оранжевом уровне опасности: его объявили на сегодня и на завтра, 12 июня.