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Я вся горю. Сегодня в Беларуси до +33°C

11.06.2019 10:48 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 11 июня, в Беларуси будет по-настоящему «hot». Белгидромет передает, что воздух нагреется аж до +33°C. Для сравнения: в Таиланде синоптики обещают ту же температуру. Есть вероятность, что в Беларуси она продержится вплоть до 15 июня.

Согласно прогнозу службы, существенных осадков не ожидают, но кратковременные дожди в отдельных районах Минска все же могут пройти. На севере, возможно, прогремят грозы. Облачность – переменная, ветер – слабый. Вечером опустится туман. Ночью обещают до +15°C. В связи с жарой Белгидромет предупреждает об оранжевом уровне опасности: его объявили на сегодня и на завтра, 12 июня.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 11 июня, в Беларуси будет по-настоящему «hot». Белгидромет передает, что воздух нагреется аж до +33°C. Для сравнения: в Таиланде синоптики обещают ту же...
 
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