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Я вся горю. Сегодня в Беларуси до +33°C
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 11 июня, в Беларуси будет по-настоящему «hot». Белгидромет
Согласно прогнозу службы, существенных осадков не ожидают, но кратковременные дожди в отдельных районах Минска все же могут пройти. На севере, возможно, прогремят грозы. Облачность – переменная, ветер – слабый. Вечером опустится туман. Ночью обещают до +15°C. В связи с жарой Белгидромет предупреждает об оранжевом уровне опасности: его объявили на сегодня и на завтра, 12 июня.
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