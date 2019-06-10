В Пинске 10 педагогов колледжа оказались на скамье подсудимых из-за взяток

«Политринг» , Пинская межрайонная прокуратура инициировала по этому поводу расширенное координационное совещание. В нем, кроме правоохранителей, приняли участие главы администрации местных сузов и вузов. Как сообщает, Пинская межрайонная прокуратура инициировала по этому поводу расширенное координационное совещание. В нем, кроме правоохранителей, приняли участие главы администрации местных сузов и вузов.





Как было озвучено на совещании, педагоги аграрного технологического колледжа использовали простую, но эффективную схему. Они давали студентам задания для контрольных работ, которые позже сами и выполняли за вознаграждение.





Пинский межрайонный прокурор Руслан Кравчук в своем комментарии отметил: «Суммы вознаграждения были различные - от 15 до 20 долларов за одну работу. В общей сложности педагоги колледжа незаконно заработали более 3,5 тысячи рублей».





Отметим, что часть дел уже рассмотрена судом. Один из педагогов по решению суда получил три года лишения свободы. Как отметили на совещании представители надзорных органов, процесс о коррупции в колледже принес большую половину коррупционных преступлений, зарегистрированных в регионе с начала года.









Ранее сообщалось, что правоохранительные органы инициировали расследование трудовой деятельности руководителей ряда предприятий, входивших в корпорацию «Белстанкоинструмент», двое из которых уже взяты под стражу. Анализируется их финансовая деятельность, получение взяток и откатов.



