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Экс-глава Нацбанка: Россия не отстанет от Беларуси
Источник материала: Партизан
Россия имеет рычаги давления: в Беларуси не выстроена экономика, ориентированная на внутренние потребности, даже лопаты с гвоздями – чужие.
Нацбанк без энтузиазма относится к объединению денежного, валютного рынка на этапе, когда не решены вопросы унификации пенсионного, социального обеспечения, единых цен на газ, на нефть.
Так прокомментировал
- Почему снова, спустя 20 лет, Москва подняла вопрос о единой валюте?
- У Беларуси возникли финансовые и экономические проблемы, а Россия не хочет больше предоставлять «халяву». Раньше Беларусь получала миллиарда два в год, а сейчас Россия считает, что Беларуси пора расплачиваться своим суверенитетом и независимостью. Беларусь не в состоянии самостоятельно существовать, потому что не создает суверенную экономику. В свое время я говорил Лукашенко: прежде всего нужно создать экономику для нужд своей страны. Ведь вся тяжелая промышленность (МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш») работал на Россию, Украину, а продовольствие с товарами легкой промышленности мы завозили. Сейчас по мелочевке завозим российские товары, китайские товары, хотя мы могли создать собственную экономику.
- Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что стороны снова рассматривают вопрос «единой валюты». В каком ракурсе он может рассматриваться сегодня?
- Свое отношение к единой валюте я не меняю уже 20 лет: сдача валюты – серьезная потеря для суверенитета и независимости. Конечно, присутствуют и определенные экономические выгоды, но проигрывает сохранение политического суверенитета.
Вне зависимости от того, что будет записано в соглашении о переходе на единую валюту, экономический вес Беларуси и России несопоставим. Создание Евразийского экономического союза можно объяснить стремлением создать единый рынок, рынок сбыта, экономическими связями, желанием сохранить активы (МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш»), имея рынок сбыта. А вот чем объяснить создание союзного государства? Ничем, кроме желания жить нахаляву.
- На ваш взгляд, для нынешнего руководства Нацбанка приемлем сценарий единой валюты?
- В свое время председатель Нацбанка Каллаур защитил кандидатскую диссертацию, в которой критически рассматривал объединение денежных систем России и Беларуси. По его мнению, единая валюта – последний этап интеграции; вначале интеграция в сфере налогообложения, ценообразования, рынков сбыта, экспорта – импорта, и к заключительный этап – переход на единую валюту, единый валютный курс. Такое научное видение проблемы Каллаура. Поэтому, полагаю, Нацбанк без энтузиазма относится к объединению денежного, валютного рынка на этапе, когда не решены вопросы унификации пенсионного, социального обеспечения, единых цен на газ, на нефть.
А переход на единую валюту сегодня – безусловная потеря политического, государственного суверенитета.
- Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что пока не будут решены вопросы по интеграции, не имеет смысла «выдергивать» вопросы компенсации за потери от налогового манера или вопросы кредитования страны…
- Кремль давит на Минск, действует с позиции силы. Я об этом и толкую: в Беларуси не выстроена экономика, ориентированная на внутренние потребности: краска у нас не своя, лопаты – чужие, гвозди – чужие – мы слишком многое не сделали, что необходимо было. Прибыль у нас дает только «Беларуськалий», с убытками работают и МТЗ, и «Гомсельмаш», МАЗ, БелАЗ. Россия имеет рычаги воздействия.
- «Мы все-таки один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались, я уже много раз на этот счет высказывался. Но сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет”, – сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Российский руководитель вас убедил?
- Путин – известный лидер Российской империи в том виде, как он ее понимает. Чтобы воссоздать Российскую империю, нужно подмять Беларусь и Украину. На самом деле, Путин получил Крым и Донбасс, но, кажется, потерял Украину. Особенно если Украина подпишет с США всеобъемлющее соглашение, по которому получит военную и экономическую помощь. Но Путин все еще питает иллюзии, что с помощью российской военной силы сумеет вернуть Украину и сохранить Беларусь, восстановив могучую Российскую империю.
Когда я слушаю Путина, то понимаю: именно он главный империалист в России, главный проводник «русского мира».
Россия не отстанет от Беларуси. Я сам русскоязычный, но хотел бы, чтобы Беларусь жила по правовому кодексу Европы, а не России. Я хочу для моей родной Беларуси европейского пути. И даже младшему сыну не советую уезжать в Польшу, а советую строить карьеру в родной Беларуси.
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Россия имеет рычаги давления: в Беларуси не выстроена экономика, ориентированная на внутренние потребности, даже лопаты с гвоздями – чужие.
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