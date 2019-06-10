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В Минске начали судить бывшего помощника президента Сергея Ровнейко

11.06.2019 10:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд проходит в закрытом режиме.


Сергей Ровнейко. Фото: instagram.com/@grodno_oblispolkom

В Минске начался суд над бывшим помощником президента Сергеем Ровнейко, обвиняемом в коррупции. Процесс идет в закрытом режиме. Дата его начала не анонсировалась, но TUT.by стало известно, что процесс стартовал сегодня 11 июня в Верховном суде.

Суд проходит в закрытом режиме, так как в материалах дела содержатся государственные секреты.

Сергей Ровнейко был задержан при получении взятки в 200 тыс. долларов в мае прошлого года. Санкцию на проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении его давал президент Беларуси. Вскоре Александр Лукашенко прокомментировал задержание своего помощника — инспектора по Гродненской области.


«Мы видели, что, общался с бизнесменами, как барчук. Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это. Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило», — заявил тогда президент.

На Ровнейко обратили внимание после проверки его деклараций. У чиновника и его семьи обнаружилось несколько квартир, автомобили и т.д.


 
Теги: Минск
 
 
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