"Заказали дагестанцам через одесскую группировку": президент Молдовы заявил о существовании заказа на его физическое устранение









Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что существует заказ на его физическое устранение. Об этом он сообщил в эфире телеканала TV8.





"Доверенное лицо" якобы сказало президенту, что его "заказали дагестанцам через одесскую группировку".





24 февраля в Молдове прошли парламентские выборы. Явка составила 49,22%. По многомандатному округу Партия социалистов получила 31,15%, проевропейский блок Acum – 26,84%, правящая Демократическая партия – 23,62%, партия "Шор", чьей идеологией является борьба за права нацменьшинств, – 8,32%.





9 марта Конституционный суд Молдовы утвердил итоги парламентских выборов.





8 июня Конституционный суд Молдовы решил, что парламент страны следует распустить, так как он в течение 90 дней не смог сформировать правительство. Согласно законодательству Молдовы, президент Игорь Додон должен был немедленно распустить законодательный орган страны и назначить досрочные выборы. Додон заявил, что пока не будет распускать парламент.









8 июня на экстренном заседании парламента Молдовы депутаты избрали правительство страны, назначив премьер-министром лидера партии "Действие и солидарность" (PAS, входит в блок Acum) Майю Санду. Европейский союз заявил, что готов работать с новым правительством Молдовы.





9 июня Конституционный суд Молдовы решил передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Молдовы Павлу Филипу (он представляет Демократическую партию) по причине невыполнения главой государства Додоном требования назначить досрочные парламентские выборы, так как законодательный орган страны не смог в течение 90 дней сформировать правительство.





Филип своим первым указом в качестве и.о. президента распустил парламент. Он также подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в Молдове 6 сентября.



