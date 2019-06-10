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Могилевчанин на велосипеде повредил 35 автомобилей. Он задержан

11.06.2019 10:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

32-летний житель Могилева подозревается в повреждении 35 автомобилей. Ранее он был судим за кражи из автомобилей и гаражей. Машины были повреждены в период с 29 мая по 1 июня.
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Следственный комитет опубликовал фотографии разбитых стекол. Мужчина задержан. Возбуждены уголовные дела по статье за хулиганство, пишет reform.by

По версии следствия, мужчина ночью объезжал на велосипеде город и район и целенаправленно бил стекла, отламывал зеркала, а также наносил повреждения кузовам автомобилей.

Сообщается, что он признал свою вину. Расследование продолжается. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении мужчины.




 
Теги: Могилев
 
 
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32-летний житель Могилева подозревается в повреждении 35 автомобилей. Ранее он был судим за кражи из автомобилей и гаражей. Машины были повреждены в период с 29 мая по...
 
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