Могилевчанин на велосипеде повредил 35 автомобилей. Он задержан

опубликовал фотографии разбитых стекол. Мужчина задержан. Возбуждены уголовные дела по статье за хулиганство, пишет reform.by Следственный комитетфотографии разбитых стекол. Мужчина задержан. Возбуждены уголовные дела по статье за хулиганство, пишет





По версии следствия, мужчина ночью объезжал на велосипеде город и район и целенаправленно бил стекла, отламывал зеркала, а также наносил повреждения кузовам автомобилей.





Сообщается, что он признал свою вину. Расследование продолжается. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении мужчины.











