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Могилевчанин на велосипеде повредил 35 автомобилей. Он задержан
Источник материала: Партизан
32-летний житель Могилева подозревается в повреждении 35 автомобилей. Ранее он был судим за кражи из автомобилей и гаражей. Машины были повреждены в период с 29 мая по 1 июня.
Следственный комитет
По версии следствия, мужчина ночью объезжал на велосипеде город и район и целенаправленно бил стекла, отламывал зеркала, а также наносил повреждения кузовам автомобилей.
Сообщается, что он признал свою вину. Расследование продолжается. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении мужчины.
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32-летний житель Могилева подозревается в повреждении 35 автомобилей. Ранее он был судим за кражи из автомобилей и гаражей. Машины были повреждены в период с 29 мая по...
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