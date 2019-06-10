ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь стала четвертым поставщиком сухого молока в Китай

11.06.2019 11:08 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Беларусь стала четвертым поставщиком сухого молока в Китай

Беларусь вошла в число лидеров по поставкам сухого обезжиренного молока на рынок Китая по итогам января-апреля этого года.

На это обратил внимание в своем твиттер посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый, пишет reform.by.

За четыре месяца 2019 года белорусское сухое молоко вытеснило с китайского рынка американское, войдя в топ крупнейших поставщиков в КНР.


В целом за четыре месяца поставки СОМ в КНР выросли на 30,9%. Наибольшую долю в структуре импорта занимает Новая Зеландия с долей в 57%. ЕС удвоил свои объемы поставок в Китай и занимает 26% рынка КНР. Далее следуют Австралия и Беларусь. При этом объем поставок из США за тот же период упал на 89,1%, сообщает Clal.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь вошла в число лидеров по поставкам сухого обезжиренного молока на рынок Китая по итогам января-апреля этого года.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве мужчина ездил по ночам на велосипеде и крушил автомобили. Разбито более 35 машин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика