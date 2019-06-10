Беларусь стала четвертым поставщиком сухого молока в Китай

Источник материала: Ежедневник





Беларусь вошла в число лидеров по поставкам сухого обезжиренного молока на рынок Китая по итогам января-апреля этого года.

На это обратил внимание в своем твиттер посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый, пишет reform.by .

За четыре месяца 2019 года белорусское сухое молоко вытеснило с китайского рынка американское, войдя в топ крупнейших поставщиков в КНР.





В целом за четыре месяца поставки СОМ в КНР выросли на 30,9%. Наибольшую долю в структуре импорта занимает Новая Зеландия с долей в 57%. ЕС удвоил свои объемы поставок в Китай и занимает 26% рынка КНР. Далее следуют Австралия и Беларусь. При этом объем поставок из США за тот же период упал на 89,1%, сообщает Clal.