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Беларусь стала четвертым поставщиком сухого молока в Китай
11.06.2019 11:08 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Беларусь вошла в число лидеров по поставкам сухого обезжиренного молока на рынок Китая по итогам января-апреля этого года.
На это обратил внимание в своем твиттер посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый, пишет
За четыре месяца 2019 года белорусское сухое молоко вытеснило с китайского рынка американское, войдя в топ крупнейших поставщиков в КНР.
В целом за четыре месяца поставки СОМ в КНР выросли на 30,9%. Наибольшую долю в структуре импорта занимает Новая Зеландия с долей в 57%. ЕС удвоил свои объемы поставок в Китай и занимает 26% рынка КНР. Далее следуют Австралия и Беларусь. При этом объем поставок из США за тот же период упал на 89,1%,
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Беларусь вошла в число лидеров по поставкам сухого обезжиренного молока на рынок Китая по итогам января-апреля этого года.
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