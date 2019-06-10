До 30 июня в Минске работает бесплатная выставка работ Франсуазы Югье

Источник материала: Аргументы и факты

До 30 июня в выставочном пространстве Falcon Club Бутик Кино можно увидеть выставку «Великолепные» знаменитого французского фотографа Франсуазы Югье. В экспозиции собраны уникальные снимки, сделанные за кулисами модных показов.

Франсуазе Югье больше 70 лет, и она остается одним из лучших репортажных фотографов в мире. В 1993 году она стала лауреатом престижной премии World Press Photo, ее документальный фильм «Journe Ordinaire» показывали в 1990 году в Каннах.

В 1983 году мир моды становится ее любимым фотосюжетом.«Women’s wear», «Мари Клер», DS заказывают ей серии, посвященные моде. Она также снимает для рекламных кампаний известных брендов. В 1999 издательство «Actes Sud» публикует книгу Югье «Sublimes» — результат ее работы в области моды в 1980-1990-х годах.

Ее оборванные, не рассказанные до конца истории — о недоделанной еще, неподшитой, непришитой красоте, еще не раскроенной материи. Югье запечатлевает только платья и полностью игнорирует любимый объект большинства фэшн-фотографов – лица моделей.

«Раскрученные» топ-модели мне совсем не интересны. Я хочу вернуть моде ее истинный смысл: показать одежду, труд кутюрье, а не лица. Я снимаю, как играет свет на ткани, как блестят украшения. Говорят, что мода скоротечна, но то, что фотографирую я, на самом деле вне моды, это просто потрясающе красивые произведения искусства», – говорит Франсуаза ЮГЬЕ.

Работа зала – c 12.00. Вход на выставку бесплатный.