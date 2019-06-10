﻿ В Светлогорском районе парень забыл в машине, которую хотел угнать, барсетку с документами. 21.by
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В Светлогорском районе парень забыл в машине, которую хотел угнать, барсетку с документами

11.06.2019 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Светлогорском районе мужчина пытался угнать чужой авто, но не вышло. Зато о попытке узнали милиционеры. Подробности рассказали в УВД.

В ночь с 6 по 7 июня 20-летний житель Светлогорска отдыхал в деревне Хутор с друзьями в бане. Когда возвращался домой, увидел возле одного из домов старенький Volkswagen Golf. До райцентра добираться пешком парню не хотелось, решил доехать на чужом автомобиле. Вскрыв дверь, забрался внутрь салона, разобрал замок зажигания и попытался завести авто. Попытка не удалась, парень бросил авто и пошел домой, а утром хозяйка иномарки увидела, что дверь повреждена, в замке зажигания вырваны провода, а в машине на сиденье лежит чужая мужская барсетка с документами.

Установить личность рассеянного угонщика было несложно.

 
 
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В Светлогорском районе мужчина пытался угнать чужой авто, но не вышло. Зато о попытке узнали милиционеры. Подробности рассказали в УВД.
 
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