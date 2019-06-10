Иван Караичев: «Давайте возрождать хоть что-то национальное. Иначе за сборную болеть будет некому»

Источник материала: Tut.by

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер после игры с белорусами удивился , что на стадионе в Борисове многие местные болельщики поддерживали гостей, а не свою команду. Защитник белорусов Максим Володько пообещал , что футболисты «подумают, как играть лучше», а болельщикам предложил в ответ «подумать, как не болеть за чужую страну. Почему в Беларуси многие не хотят поддерживать своих спортсменов, отдавая предпочтение иностранным звездам? Свое мнение на этот счет есть у пиарщика и публициста Ивана Караичева.



Иван Караичев — публицист, пиарщик.

Фото со страницы на Facebook

«Субботний поединок Беларусь — Германия. Включил текстовый онлайн на 65-й минуте. А там Денис Поляков по-прежнему в составе и 0:2. Не был удивлен. Так и доиграли. И все бы ничего — поражение аутсайдера фавориту, но часть трибун поддерживала сборную Германии. В белорусском Борисове».

Это мой пост в субботу восьмого июня. О 0:2, о Полякове. Не о поддержке. Тема появилась позднее. Я на самом деле предпочел матчу прогулку. Шикарный шанс пройтись и продышаться вечером на фоне дневной жары, ну и что, что футбольный матч. Стоп! Это же сборная. Как так? Это же наше все, сборная. Но ведь это я писал пост о Денисе Полякове несколько месяцев назад: пока Денис в стартовом составе, я не собираюсь следить за сборной. Я и не собирался. Это мое личное мнение, мое личное отношение и не более.

Далее для написания этой колонки я все же посмотрел повтор поединка на государственном канале. Каково же было мое удивление, когда примерно четверть стадиона в Борисове поддерживало… немецкую сборную…

Вот это вообще как? Это же футбольный коллаборационизм, если мы говорим о симпатиях к сборной — главной национальной команде? Понятно, когда человек отдает симпатии «Ливерпулю или «Спартаку». Но здесь мы говорим о Родине, как бы высокопарно это ни звучало. Родине. Это когда ты за наших, а не за чужих. Боление за чужую сборную — когда такое стало реально в Беларуси? По сути, такое явление мы видим впервые.

Сборная — это живой организм. Состоящий из главного тренера, маркетинговой службы и отдельных игроков, среди которых можно набрать минимум 10 известных человек для отдельного промо. Давайте разбираться.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Первое. Я уже писал в свое время, что игрок сборной хотя бы должен понимать, за сборную какой страны он играет. Судя по некоторым своим интервью, Денис Поляков не видит значительной разницы между нашей страной, Россией и Союзным Государством. Помню, что к его интервью и последующей реакции был значительный резонанс. И вовсе не в пользу Дениса. Нам ехать в Борисов болеть за Полякова?

Но отставим в сторону Дениса. В конце концов, в национальной команде еще 10 человек. Однако никто из них не годится на роль лидера. Никто не хочет ехать на трибуны за Ковалева, Полякова и даже Савицкого. Почему? Может, потому, что никто из игроков не рвет майку, не рвет в СМИ и на поле душу за сборную? Да, отдают силы, но и только… Не рвут душу и болельщики в ответ.

Итак, второе. Отсутствие лидера. Им может быть тренер. Им может быть игрок или группа игроков. Но когда я читаю репортажи с пресс-конференций Криушенко, мне уже хочется держаться подальше от сборной. Грустные усы Криушенко отвечают на вопрос так же скудно, как сборная управляет игрой. Давайте по правде. Игорь Криушенко никому не интересен. Возможно, даже собственным игрокам.

Давай вспомним других тренеров. Да, Малофеев оскандалился в конце своего тренерского в пути в сборной, однако был и героический отбор, когда едва не опередили украинцев. Да, Штанге был популистом, но он умел зажигать сердца людей, как спортивных чиновников, так и болельщиков. Я пойму поражение от немцев. Но не пойму отсутствие победы над североирландцами дома. Уверенной победы, иначе зачем нам вообще интересоваться сборной, которая не сильно интересуется собой? И я уверен, сборная уверенно не победит. Потому что нет у нее тренера-мотиватора. Да и игроков. Раньше мы приходили на трибуны за Валика и Хаца, за вратарей, стоявших стеной, динамовцев еще из состава нашего флагмана в СССР. В конце концов, Сергей Герасимец, забивавший голландцам в том самом победном поединке, тоже был выходцем из вполне успешной дружины 1991 года… Сегодня таких игроков нет.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

И третье. Возможно, самое главное. Не я это придумал. Сегодня мы наблюдаем очевидный кризис госидеологии. Никто внятно не может объяснить преимущества нынешнего строя хотя бы на примере Европейских игр. Целая госмашина брошена на объяснение преимуществ Игр, но нарочито бодрые интонации дикторов ничего не решают: время упущено, нужно было объяснять еще с прошлого года, а то сейчас мероприятие представляется спартакиадой народов мира. Можно реветь через микрофон хоть каждую остановку: «Прочувствуй атмосферу», но народ только фыркает прямо при прослушивании. Можно сделать хоть 10 фан-зон, только вот кто объяснил, ради чего это все.

Всегда полезно поговорить с народом. Поговорите. В том числе, и об атрибутике. Совершенно понятно, что часть болельщиков хотела бы поднять над трибунами исторические символы. Не дают, и не в этой колонке напоминать о причинах. Прошлую атрибутику запретили — а с нынешней что? Кто видел отрывки с эпичной виктории над голландцами на «Динамо» в 1995-м? Помните, сколько бело-красно-белых флагов было на трибунах? Прошло более 20 лет, и что? Сколько сегодня мы видим красно-зеленой атрибутики на трибунах, принесенной по доброй воле? Реально ведь немного. И здесь мы видим кризис госидеологии. Мало назначить на крупные предприятия работников бывшей КПСС в качестве замдиректора по идеологии, мало делать заклинания через ограниченное количество информационных каналов. Важно научить идеологов и пропагандистов работать профессионально, и, что самое главное, от души. А иначе, как в поговорке, что бы ты ни делал — получается автомат Калашникова.

Сборной тяжело. Игроки не являются рекламой. Тренер — тем более. Думаете, любители спорта и так придут по инерции, из любви к спорту, как в 1989 году? Без рекламы, без харизмы. Так они и тогда не приходили. В том, что часть трибун «Борисов-Арены» в прошедшую субботу болела за немцев, есть немалая вина сегодняшних идеологов, их скудного арсенала. И здесь я хотел бы вспомнить прекрасную идею с «Белыми крылами». Она ведь на самом деле прекрасная, с какой стороны ни посмотри: классик отечественной литературы, интересное мифотворчество, возможность единения. Но нет. Сначала идею развалили уже со стадии презентации, затем просто заглушили в череде внутренних битв с Сергеем Сафарьяном и его соратниками. А ведь «Белые крылы» как центральная идея поддержки сборной бы, пожалуй, очень пригодились сегодня.



Фото: Reuters

Давайте немедленно возрождать хоть что-то национальное или хотя бы качественно реанимировать подход с «Белыми крылами». Иначе за сборную 11 июня и в другие дни матчей болеть будет буквально некому. И помните, просто любители спорта сегодня сами из любви к спорту ходят редеющей толпой. За болельщика надо бороться. В том числе, и национальной сборной.

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