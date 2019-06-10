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На парковке торгового центра в Могилеве вечером покажут мультфильмы
Источник материала: Tut.by
В Могилеве открылся сезон кино под открытым небом, и организаторы тестируют новые площадки. 12 июня мультфильм «Остров собак» покажут на парковке торгового центра «Парк Сити».
Кино под открытым небом в Могилеве
12 июня зрителей собирают на парковке справа от «Парк Сити» (ул. Минское шоссе, 31). Просмотр бесплатный, но по предварительной регистрации
С 20.00 на площадке будет играть музыка, в 21.00 пройдет розыгрыш подарков от фудкорта «Парк Сити». Просмотр мультфильма начнется в 21.30.
С собой рекомендуют взять плед или покрывало, которые можно положить на настил,
За афишей кинотеатра под открытым небом можно следить
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Новую площадку для кино под открытым небом будет тестировать Центр городских инициатив.
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