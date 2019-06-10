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На парковке торгового центра в Могилеве вечером покажут мультфильмы

11.06.2019 11:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве открылся сезон кино под открытым небом, и организаторы тестируют новые площадки. 12 июня мультфильм «Остров собак» покажут на парковке торгового центра «Парк Сити».

Кино под открытым небом в Могилеве показывают с 2016 года. Проект организовывает Центр городских инициатив и его привычная площадка — этнографический хутор «Зеленая роща».

12 июня зрителей собирают на парковке справа от «Парк Сити» (ул. Минское шоссе, 31). Просмотр бесплатный, но по предварительной регистрации тут, так как количество мест ограничено — вместо сидений будут деревянные настилы.

С 20.00 на площадке будет играть музыка, в 21.00 пройдет розыгрыш подарков от фудкорта «Парк Сити». Просмотр мультфильма начнется в 21.30.

С собой рекомендуют взять плед или покрывало, которые можно положить на настил,
репелленты, одежду для утепления.

За афишей кинотеатра под открытым небом можно следить тут.

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Теги: Могилев
 
 
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Новую площадку для кино под открытым небом будет тестировать Центр городских инициатив.
 
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