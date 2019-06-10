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В Вороновском районе Audi насмерть сбила пешехода

11.06.2019 11:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Вороновском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Смертельная авария произошла в ночь на 11 июня на трассе М11 граница Литовской Республики — Слоним. Здесь житель Литвы на Audi, ехавший со стороны деревни Бенякони в направлении Вороново, сбил переходившего дорогу 46-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что мужчина не был обозначен световозвращающими элементами и, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами и, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
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