К 60-летию встреч на Кургане Дружбы

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

В 60-е – 70-е годы прошлого столетия встречи на Кургане Дружбы были особенно многолюдными – слава об этом месте пролетела далеко за пределы приграничных территорий трех стран. На них приезжали Герои Советского Союза, известные государственные деятели Беларуси, России и Латвии, писатели и журналисты, прославленные творческие коллективы.

Как правило, гости стекались к Кургану заблаговременно, и его территория превращалась в палаточный городок с развёрнутой торговлей, дружескими вечерними беседами и прогулками. В основной день праздника свято соблюдались традиции встреч делегаций трех стран, торжественного митинга и концерта, партизанского костра.

Кургановские дни были наполнены теплом братских рукопожатий, улыбок и бесконечных воспоминаний…