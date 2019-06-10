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К 60-летию встреч на Кургане Дружбы

11.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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К 60-летию встреч на Кургане Дружбы

К 60-летию встреч на Кургане Дружбы

В 60-е – 70-е годы прошлого столетия встречи на Кургане Дружбы были особенно многолюдными – слава об этом месте пролетела далеко за пределы приграничных территорий трех стран. На них приезжали Герои Советского Союза, известные государственные деятели Беларуси, России и Латвии, писатели и журналисты, прославленные творческие коллективы.
Как правило, гости стекались к Кургану заблаговременно, и его территория превращалась в палаточный городок с развёрнутой торговлей, дружескими вечерними беседами и прогулками. В основной день праздника свято соблюдались традиции встреч делегаций трех стран, торжественного митинга и концерта, партизанского костра.
Кургановские дни были наполнены теплом братских рукопожатий, улыбок и бесконечных воспоминаний…

 
 
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> В 60-е – 70-е годы прошлого столетия встречи на Кургане Дружбы были особенно многолюдными – слава об этом месте пролетела далеко за пределы приграничных...
 
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