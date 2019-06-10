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К 60-летию встреч на Кургане Дружбы
11.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
В 60-е – 70-е годы прошлого столетия встречи на Кургане Дружбы были особенно многолюдными – слава об этом месте пролетела далеко за пределы приграничных территорий трех стран. На них приезжали Герои Советского Союза, известные государственные деятели Беларуси, России и Латвии, писатели и журналисты, прославленные творческие коллективы.
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> В 60-е – 70-е годы прошлого столетия встречи на Кургане Дружбы были особенно многолюдными – слава об этом месте пролетела далеко за пределы приграничных...
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