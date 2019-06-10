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Реконструкция вместо сноса: как в Германии переделали хрущевки

11.06.2019 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вопрос реновации заботит жителей Москвы уже не первый год. Кто-то голосует за снос, рассчитывая на новую квартиру, другие не хотят расставаться с привычной жилплощадью. В Минске хрущевки в основном капитально ремонтируют, реже — модернизируют, добавляя при этом, например, балконы на первых этажах, а также надстраивают мансардные этажи. В Европе проблему старых пятиэтажек решают без сноса, при этом умудряются еще и улучшить их потребительские качества: уменьшают этажность, пристраивают террасы. Смотрите, как это выглядит.


Фото: archdaily.com

Что не так с хрущевками

С 1950-х годов в Москве были построены почти десять тысяч пятиэтажек, две тысячи из которых уже снесены. Как участник Варшавского блока, ГДР переняла эту практику. Многие из оставшихся зданий признают аварийными, а через пятнадцать лет половина существующих хрущевок станут непригодными для жизни. При этом часть домов отреставрировать невозможно — проще снести, но некоторые из них могли бы быть восстановлены по европейским примерам из нашего списка.


Фото: mediamall.ge

Уменьшение вместо застройки

Сторонники реновации будут переселяться в новые панельные высокоэтажные дома. Это позволит сэкономить городские земли, но они так или иначе будут заняты другими, возможно нежилыми, объектами. В городе Лайнефельде, Германия, архитекторы поступили иначе. Посмотрите, что они сделали из этого привычного российскому глазу дома.


Фото: immobilien-investment-blog.com

Бывшую шестиэтажку, в некоторых квартирах которой уже никто не жил, превратили в современный четырехэтажный дом. Здание не только уменьшили, но и пересмотрели планировку некоторых квартир, в результате чего всем жильцам хватило места. Оригинальные балконы, аккуратные лужайки, парковки для велосипедов, — и вот унылое строение превратилось в современный стильный дом. Кирпичная кладка отделяет общедомовые, частные и общественные зоны.


Фото: geo-politica.info

С другой стороны дома построены длинные балконы, а на первых этажах есть террасы. Они сделаны асимметрично, что делает дом современным и оригинальным, а сверху защищены консольной крышей.

Креатив вместо стандарта

Архитекторы Лайнефельде всерьез взялись за проект реконструкции, и это не единственный дом, который обновили до неузнаваемости. Посмотрите на это небольшое панельное здание.


Фото: mediamall.ge

Пятиэтажка гораздо уже дома из предыдущего примера, но и здесь дизайнеры не побоялись снести верхний этаж. На его месте появились открытые террасы.


Фото: real.you.estate

Свой двор вместо выхода на дорогу

Отделение придомовых зон было обязательным пунктом в каждом из немецких проектов. Можно оставить велосипед или коляску, разбить сад или поставить столики и шезлонги, — у жителей панельного дома появился небольшой участок земли.


Фото: slavorum.org

А здесь на территории дома установили детскую площадку, огороженную забором от дороги. Здание тоже было когда-то советской пятиэтажкой, а стало новым домом по уникальному дизайну: архитекторы пересмотрели этажность и обновили его ярким сочетанием оранжевого и белого цветов.


Фото: slavorum.org

На задних дворах обновленных хрущевок теперь стоят огороженные мусорные баки, закрытые на замок. Ключи есть только у жителей домов, которые имеют право ими пользоваться.


Фото: slavorum.org

Краски вместо серости

В 2010 году архитекторы из бюро Stefan Forster Architekten получили премию за обновление города. Они реконструировали сразу несколько типовых пятиэтажек, частично удалив верхние этажи. Так здание выглядело до реставрации.


Фото: mediamall.ge

А это результат работы архитекторов: солнечный дом со ступенчатой крышей и огороженной территорией. Из одиннадцати подъездов оставили шесть, зато одинаковые квартиры разнообразили 18 вариантами планировок. Из апартаментов на первом этаже есть выход в сад, а из верхних квартир можно выйти на открытые террасы.


Фото: archdaily.com

Фото: archdaily.com
 
Теги: Минск
 
 
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