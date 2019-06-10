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Шведский ритейлер IKEA ищет сотрудника для работы на белорусском рынке
Источник материала: Tut.by
Шведский ритейлер IKEA
«IKEA пашырае прысутнасць у Беларусі і шукае спецыяліста па развіцці бізнесу ў новую каманду ў сваё прадстаўніцтва ў Мінску. Задачы адпавядаюць яе новай стратэгіі GO BELARUS: аптымізацыя магчымасцей пакупкі, павышэнне прадукцыйнасці існуючых пастаўшчыкоў і пошук новых. Здаецца, назву гэтай стратэгіі кампаніі варта перакладаць проста — «Купляйце беларускае ў ІКЕА», —
Специалист должен будет работать с белорусскими поставщиками товаров для ИКЕА, в том числе договариваться о ценах, сроках выполнения заказов, объемах.
Из требований к соискателю — хорошее знание производственного процесса, умение вести переговоры, интерес к товарам для дома, водительские права, знание английского.
Уровень зарплаты не сообщается.
Беларусь ежегодно производит товары для шведского ритейлера IKEA на 80 миллионов евро. Специалисты IKEA сами разрабатывают дизайн продукции, а затем объединяют усилия с поставщиками сырья и производителями продукции. Произведенные под заказ в Беларуси мебель, текстиль, аксессуары реализуются в магазинах IKEA по всему миру.
Ранее сообщалось, что в Гродно
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Беларусь ежегодно производит товары для IKEA на 80 миллионов евро.
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