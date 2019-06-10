Источник материала: Tut.by

Шведский ритейлер IKEA ищет сотрудника для работы на белорусском рынке. Компания нуждается в специалисте по развитию бизнеса. Он будет заниматься развитием закупок товаров и работой с поставщиками. Напомним, Беларусь ежегодно производит товары для IKEA на 80 миллионов евро. Произведенные под заказ в Беларуси мебель, текстиль, аксессуары реализуются в магазинах IKEA по всему миру.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«IKEA пашырае прысутнасць у Беларусі і шукае спецыяліста па развіцці бізнесу ў новую каманду ў сваё прадстаўніцтва ў Мінску. Задачы адпавядаюць яе новай стратэгіі GO BELARUS: аптымізацыя магчымасцей пакупкі, павышэнне прадукцыйнасці існуючых пастаўшчыкоў і пошук новых. Здаецца, назву гэтай стратэгіі кампаніі варта перакладаць проста — «Купляйце беларускае ў ІКЕА», — говорится на странице шведского посольства в Беларуси в фейсбуке.

Специалист должен будет работать с белорусскими поставщиками товаров для ИКЕА, в том числе договариваться о ценах, сроках выполнения заказов, объемах.

Из требований к соискателю — хорошее знание производственного процесса, умение вести переговоры, интерес к товарам для дома, водительские права, знание английского.

Уровень зарплаты не сообщается.

Беларусь ежегодно производит товары для шведского ритейлера IKEA на 80 миллионов евро. Специалисты IKEA сами разрабатывают дизайн продукции, а затем объединяют усилия с поставщиками сырья и производителями продукции. Произведенные под заказ в Беларуси мебель, текстиль, аксессуары реализуются в магазинах IKEA по всему миру.

Ранее сообщалось, что в Гродно построят мебельную фабрику для нужд IKEA.