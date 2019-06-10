Какими будут белорусские банки в ближайшем будущем

Источник материала: Myfin



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Кардинально новых услуг от банков в ближайшее время не будет

– Сейчас на рынке очень много разных интересных продуктов и сервисов, не только от банков, но и от финтех-компаний, которые также предоставляют услуги физическим и юридическим лицам. Рассчитываться можно платежным кольцом ; онлайн-кредитованием , мобильными приложениями для ведения личных финансов и формирования семейного бюджета уже никого не удивишь. Мир развивается и не стоит на месте. Но кардинально новых услуг в банковской сфере в ближайшем будущем не появится. – Сейчас на рынке очень много разных интересных продуктов и сервисов, не только от банков, но и от финтех-компаний, которые также предоставляют услуги физическим и юридическим лицам. Рассчитываться можно, мобильными приложениями для ведения личных финансов и формирования семейного бюджета уже никого не удивишь. Мир развивается и не стоит на месте. Но кардинально новых услуг в банковской сфере в ближайшем будущем не появится.

Банки будут по-прежнему стремиться совершенствовать существующие сервисы и добавлять свои «фишки». Современный банковский бизнес больше нацелен на выстраивание и активное развитие своей «экосистемы». Приоритетным направлением Паритетбанка является создание максимально комфортных условий для своих клиентов. Главная цель – упростить, ускорить и оптимизировать банковские процессы для удобного взаимодействия клиентов с Банком. Поэтому с каждым днем Паритетбанк все больше уходит в цифровую плоскость.

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