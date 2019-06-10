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Какими будут белорусские банки в ближайшем будущем

11.06.2019 11:43 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Какими будут белорусские банки в ближайшем будущем
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Кардинально новых услуг от банков в ближайшее время не будет

Какими будут белорусские банки в ближайшем будущем– Сейчас на рынке очень много разных интересных продуктов и сервисов, не только от банков, но и от финтех-компаний, которые также предоставляют услуги физическим и юридическим лицам. Рассчитываться можно платежным кольцом; онлайн-кредитованием, мобильными приложениями для ведения личных финансов и формирования семейного бюджета уже никого не удивишь. Мир развивается и не стоит на месте. Но кардинально новых услуг в банковской сфере в ближайшем будущем не появится.

Банки будут по-прежнему стремиться совершенствовать существующие сервисы и добавлять свои «фишки». Современный банковский бизнес больше нацелен на выстраивание и активное развитие своей «экосистемы».  Приоритетным направлением Паритетбанка является создание максимально комфортных условий для своих клиентов. Главная цель – упростить, ускорить и оптимизировать банковские процессы для удобного взаимодействия клиентов с Банком.  Поэтому с каждым днем Паритетбанк все больше уходит в цифровую плоскость.

Смартфоны и встроенные чипы заменят банковские карты

– Автор книги «Цифровой банк» Крис Скиннер предсказывает, что пластиковые карты исчезнут в ближайшие 10 лет. Их заменит смартфон и платежные чипы в одежде, часах и прочих вещах. В некоторых европейских странах уже можно оплатить заправку, не выходя из машины. Банковское приложение определяет местонахождение заправки, и необходимо лишь ввести номер колонки, марку бензина и литраж. Заправщик вставляет пистолет в бак, и подача топлива начинается автоматически, сразу после поступления денег на счет бензоколонки. Вскоре автомобили сами будут покупать бензин, «общаясь» с софтом заправочной станции.

 
 
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