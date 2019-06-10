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Какими будут белорусские банки в ближайшем будущем
Источник материала: Myfin
Кардинально новых услуг от банков в ближайшее время не будет
– Сейчас на рынке очень много разных интересных продуктов и сервисов, не только от банков, но и от финтех-компаний, которые также предоставляют услуги физическим и юридическим лицам. Рассчитываться можно
Банки будут по-прежнему стремиться совершенствовать существующие сервисы и добавлять свои «фишки». Современный банковский бизнес больше нацелен на выстраивание и активное развитие своей «экосистемы». Приоритетным направлением
Смартфоны и встроенные чипы заменят банковские карты
– Автор книги «Цифровой банк» Крис Скиннер предсказывает, что пластиковые
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О том, как изменится банковское обслуживание в будущем и какие новейшие услуги и технологии доступны клиентам банков уже сейчас рассказал директор Департамента...
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