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В мае 2019 года подросли цены на товары и услуги
Источник материала: Myfin
Годовая инфляция цен на непродовольственные товары составила 4,36%, месячная (по отношению к апрелю 2019 года) – 0,27%. Цены на табачные изделия за год подросли на 5,76% – по отношению к маю 2018 года, за месяц – на 0,11%. Цены на алкогольные напитки в мае снизились на 0,39%.
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Согласно оперативным данным Национального статистического комитета в мае 2019 инфляция цен в Беларуси к маю 2018 года составила 6,19%, месячная 0,33%. При этом цены на...
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