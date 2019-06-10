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В мае 2019 года подросли цены на товары и услуги

11.06.2019 10:58 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В мае 2019 года подросли цены на товары и услуги
Фото: Myfin.by

Годовая инфляция цен на непродовольственные товары составила 4,36%, месячная (по отношению к апрелю 2019 года) – 0,27%. Цены на табачные изделия за год подросли на 5,76% – по отношению к маю 2018 года, за месяц – на 0,11%. Цены на алкогольные напитки в мае снизились на 0,39%.

 
 
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Согласно оперативным данным Национального статистического комитета в мае 2019 инфляция цен в Беларуси к маю 2018 года составила 6,19%, месячная 0,33%. При этом цены на...
 
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