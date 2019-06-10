"Реал" приобрел у "Челси" Эдена Азара

Источник материала: Интерфакс

Полузащитник лондонского футбольного клуба "Челси" Эден Азар перешел в мадридский "Реал".

Как сообщается на сайте "Реала", соглашение бельгийца с испанским клубом будет действовать до 30 июня 2024 года.

28-летний Эден Азар выступал в "Челси" с 2012 года, с этой командой по два раза выиграл чемпионат Англии и Лигу Европы, один раз – Кубок Англии. Карьере в "Челси" предшествовало выступление в "Лилле", где он по разу выиграл чемпионат Франции и Кубок Франции.