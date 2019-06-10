Семья Доренко утверждает, что не может вернуть $1 млн за квартиры в Минске - СМИ

Источник материала: Интерфакс

Бывшая жена скончавшегося 9 мая известного российского журналиста Сергея Доренко обратилась в белорусские правоохранительные органы. Марина Доренко обвиняет минского риелтора в мошенничестве. Марина Доренко и ее старшая дочь Катерина говорят, что потеряли около $1 млн, так как не получили деньги за продажу восьми квартир в одном из спальных районов Минска, сообщил белорусский портал tut.by .

"Марина и Екатерина обратились с заявлением в правоохранительные органы. Они просят возбудить уголовное дело по факту незаконного проникновения в жилище, уклонения от уплаты налогов и мошенничества. В заявлении указано, что семья не получила деньги за проданные восемь квартир в Каменной Горке, а также заем, выданный в 2017 году, на сумму около 188 тысяч долларов. На момент публикации уголовное дело по данному заявлению не возбуждено, идет проверка", - сказано в публикации со ссылкой на адвоката семьи Доренко Алексея Андриевича.

В статье также утверждается, что Сергей Доренко часто приезжал в Минск, здесь у него было четыре квартиры. После развода эта недвижимость перешла бывшей жене и детям от первого брака, которые не только сдавали жилье в центре, но и вложились в долевое строительство еще восьми квартир в одном из спальных районов Минска.

"Сегодня Марина Доренко и ее старшая дочь Катерина говорят, что потеряли около 1 млн долларов, так как не получили деньги за продажу жилья в спальном районе", - сказано в публикации.

Риелтор Елена Дубровинская, которая больше десяти лет вела в Минске сделки семьи Доренко с недвижимостью, "с такими суммами не согласна и говорит, что претензии к ней возникли, когда Марина Доренко узнала, что у нее были романтические отношения с Сергеем".

"Я за восемь квартир отдала 400 тысяч долларов. Дубровинская продала их практически в два раза дороже. Многие моменты были на доверии, она говорила: "Катя, подпиши, потом доделаем документы". У нас был к ней большой кредит доверия. Говорила: у нас в Беларуси не так, как у вас в России. И она действительно много для нас сделала – помогла после развода родителей, много лет управляла нашими квартирами в Минске. И даже приезжала к нам в гости в Москву, то есть отношения были действительно хорошие", - рассказала Екатерина Доренко (дочь Сергея Доренко от первого брака).

В публикации цитируется часть заявления Марины Доренко в милицию: "Деньги за проданные квартиры Елена Дубровинская мне до сих пор (заявление подано в мае 2019 года) не отдала. Когда речь заходит о деньгах за проданные квартиры, Елена Евгеньевна (риелтор – ИФ) уходит от ответа, мотивируя тем, что мои деньги неудачно вложила в свой бизнес-проект".

Минский риелтор Елена Дубровинская не согласна с предъявленными обвинениями. "Елена вспоминает, что Сергея Доренко она знала еще с 90-х годов. Именно тогда между ними завязались романтические отношения… Романтические отношения, по воспоминаниям Елены, были недолгими, после этого они смогли сохранить хорошие отношения. Избегая подробностей, отметим только, что жена Марина, по словам Елены, об этих отношениях ничего не знала — до 2017 года", - сказано в публикации.

"Есть расписка от Марины Доренко, что за пять квартир я рассчиталась. Недостающие три квартиры построены на деньги, которые за них (за семью Доренко – ИФ) заложила моя партнер. В расписке не указана сумма, потому что об этом просила сама Марина", - заявила Дубровинская, слова которой приведены в публикации.

"Я признаю долг 188 тысяч долларов по займу от 2017 года. Я никогда не отказывалась вернуть эти деньги, но Марина и Екатерина несколько раз откладывали свой приезд в Минск. Я согласна составить график погашения задолженности и до конца 2019 года вернуть им всю сумму", - сказала риелтор.

Как сообщалось, тему квартир Доренко в Минске поднимал президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, в Минске любят бывать многие известные россияне и даже покупают здесь землю и жилье. "У Сергея Доренко, царствие ему небесное, здесь (в Минке – ИФ) четыре квартиры. Он мне говорил о том, что здесь живет. Где бы он что ни говорил, но я знаю его мнение о Минске: это самое удобное место для детей. И дети его часто здесь бывали", - сказал Лукашенко 11 мая, комментируя привлекательность Минска для иностранцев.