Автомобильный вандал повредил в Могилеве более 35 машин

Источник материала: Интерфакс

В Могилеве задержан мужчина, подозреваемый в повреждении более 35 автомобилей, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"C 29 мая по 1 июня в Могилеве возбужден ряд уголовных дел по факту повреждения нескольких десятков автомобилей на территории города и района. Установлена связь между этими фактами, и выдвинута версия о совершении данного преступления одним и тем же лицом. В ходе дальнейшего расследования установлено, что к совершению хулиганских действий причастен 32-летний могилевчанин, ранее судимый за кражи из автомобилей и гаражей", - говорится в сообщении СК.

По данным следствия, ночью мужчина на велосипеде объезжал город и район и целенаправленно разбивал стекла у машин, отламывал зеркала, а также повреждал кузова автомобилей. В настоящий момент мужчина задержан.

Следователями проведена проверка показаний на месте подозреваемого, а также его опознание свидетелем. Назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении могилевчанина.