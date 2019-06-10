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Наряд вьетнамской модели в Каннах возмутил Министерство культуры

11.06.2019 10:36 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Слишком откровенный наряд вьетнамской модели и дизайнера Нгок Трин на красной ковровой дорожке в Каннах возмутил министерство культуры ее родины.

Для выхода Нгок Трин выбрала полупрозрачное платье с глубоким декольте, открытой спиной и вырезами по бокам. Образ дополняли туфли на высоком каблуке.

Наряд вьетнамской модели в Каннах возмутил Министерство культуры
"Ее наряд был неподходящим, оскорбительным и вызвал возмущение общественности", - заявил вьетнамский министр культуры, спорта и туризма Нгуен Нгок Тиен на заседании правительства.

Он подчеркнул, что наряд модели запятнал образ Вьтенама в глазах мировой общественности. Теперь министерство культуры Вьетнама ищеь способы дисциплинировать вьетнамских граждан, носящих "оскорбительные" наряды за рубежом.

А девушку в итоге оштрафовали.
 

 
 
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Слишком откровенный наряд вьетнамской модели и дизайнера Нгок Трин на красной ковровой дорожке в Каннах возмутил Министерство культуры ее родины. Для выхода Нгок...
 
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