Наряд вьетнамской модели в Каннах возмутил Министерство культуры

Источник материала: Интерфакс

Слишком откровенный наряд вьетнамской модели и дизайнера Нгок Трин на красной ковровой дорожке в Каннах возмутил министерство культуры ее родины.

Для выхода Нгок Трин выбрала полупрозрачное платье с глубоким декольте, открытой спиной и вырезами по бокам. Образ дополняли туфли на высоком каблуке.



"Ее наряд был неподходящим, оскорбительным и вызвал возмущение общественности", - заявил вьетнамский министр культуры, спорта и туризма Нгуен Нгок Тиен на заседании правительства.

Он подчеркнул, что наряд модели запятнал образ Вьтенама в глазах мировой общественности. Теперь министерство культуры Вьетнама ищеь способы дисциплинировать вьетнамских граждан, носящих "оскорбительные" наряды за рубежом.

А девушку в итоге оштрафовали .

