Набор на специальности в сфере информатизации и высоких технологий увеличат в Гродненской области

Источник материала: Вороновская газета





В этом году увеличен план приема на условиях целевой подготовки.

Набор на специальности в сфере информатизации и высоких технологий увеличат в вузах и ссузах Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления образования облисполкома Александр Сонгин.

В этом году выпускников в Гродненской области готовы принять 4 вуза и 20 средних специальных учебных заведений.

«Цифры приема каждый год корректируются в зависимости от потребности экономики. Специальности, профессии, которым будут обучаться молодые люди, изменяются. В этом году уклон будет сделан на информационные технологии», — отметил Александр Сонгин. Например, в ГрГУ им. Янки Купалы вводится специальность «компьютерная физика».

«Не исключение и средние специальные учебные заведения. Время не стоит на месте, техника становится все сложнее, специалисты, которых готовят в колледжах, востребованы со стороны работодателей. Поэтому планируется увеличение набора на специальности, связанные с электроникой, механикой, IT-технологиями, открытие новых специальностей по этим профилям», — рассказал Александр Сонгин. Также будет увеличен набор на специальности медицинского профиля. Эти профессии остаются востребованными на рынке труда.

В этом году увеличен план приема на условиях целевой подготовки. Готовить таким образом будут специалистов в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, педагогики и культуры.

Сегодня в стране стартует централизованное тестирование. В Гродненской области зарегистрировано около 6 тыс. абитуриентов, которые выполнят более 20,6 тыс. тестов по 15 предметам.

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