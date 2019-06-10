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Набор на специальности в сфере информатизации и высоких технологий увеличат в Гродненской области
11.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В этом году увеличен план приема на условиях целевой подготовки.
Набор на специальности в сфере информатизации и высоких технологий увеличат в вузах и ссузах Гродненской области. Об этом корреспонденту
В этом году выпускников в Гродненской области готовы принять 4 вуза и 20 средних специальных учебных заведений.
«Цифры приема каждый год корректируются в зависимости от потребности экономики. Специальности, профессии, которым будут обучаться молодые люди, изменяются. В этом году уклон будет сделан на информационные технологии», — отметил Александр Сонгин. Например, в ГрГУ им. Янки Купалы вводится специальность «компьютерная физика».
«Не исключение и средние специальные учебные заведения. Время не стоит на месте, техника становится все сложнее, специалисты, которых готовят в колледжах, востребованы со стороны работодателей. Поэтому планируется увеличение набора на специальности, связанные с электроникой, механикой, IT-технологиями, открытие новых специальностей по этим профилям», — рассказал Александр Сонгин. Также будет увеличен набор на специальности медицинского профиля. Эти профессии остаются востребованными на рынке труда.
В этом году увеличен план приема на условиях целевой подготовки. Готовить таким образом будут специалистов в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, педагогики и культуры.
Сегодня в стране стартует централизованное тестирование. В Гродненской области зарегистрировано около 6 тыс. абитуриентов, которые выполнят более 20,6 тыс. тестов по 15 предметам.
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В этом году увеличен план приема на условиях целевой подготовки. Набор на специальности в сфере информатизации и высоких технологий увеличат в вузах и ссузах...
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