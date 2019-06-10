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ООН: более половины жителей Земли не имеют доступа к интернету

11.06.2019 12:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За последние 10 лет число пользователей интернета во всем мире выросло более чем в три раза — в 2018 году 45,3 процента жителей планеты имели доступ к интернету. Однако для многих «всемирная паутина» — по-прежнему дорогая и недоступная услуга. Таковы данные нового доклада Группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству, опубликованному на сайте ООН.


Фото: Reuters

В штаб-квартире Организации при участии Генерального секретаря, а также сопредседателей Группы Мелинды Гейтс и Джека Ма, прошла дискуссия высокого уровня, посвященная цифровым технологиям и международному сотрудничеству в этой сфере.

«Эффективное цифровое сотрудничество требует многостороннего подхода, несмотря на существующие сегодня препятствия. Кроме того, необходимо участие многих игроков — не только правительств, но и представителей гражданского общества, академических кругов и частного сектора», — говорится в докладе.

Его авторы напоминают, что технологии играют важнейшую роль в достижении Целей устойчивого развития, однако достичь экономического и социального прогресса не удастся, если значительная часть населения останется «за бортом» развития. Возможность пользоваться цифровыми технологиями должна быть у всех членов общества, и технологии должны служить на благо общества в целом, а не отдельных его представителей, подчеркивают эксперты.

Пока международному сообществу не удалось добиться таких результатов. В частности, в такой важнейшей сфере, как сбор данных, существуют огромные пробелы. В докладе сообщается, что только у 73 процентов детей в возрасте до 5 лет есть свидетельства о рождении, то есть в базах данных отсутствует информация о 17 процентах новорожденных в мире. В 2014 году две трети от общего числа смертей на планете не были зарегистрированы. И лишь в 11 африканских странах есть электронные данные по уровню бедности.

В докладе Группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству представили ряд рекомендаций, касающихся дальнейшего развития технологий и их роли в достижении Целей устойчивого развития:

  • к 2030 году у каждого взрослого жителя планеты должен быть доступ к цифровым сетям, а также к финансовым и медицинским услугам в интернете;
  • международное сообщество должно добиться того, чтобы в цифровой сфере, в том числе в соцсетях, соблюдалось международное право в области прав человека;
  • Генеральный секретарь ООН должен инициировать открытый консультативный процесс по созданию эффективных механизмов глобального цифрового сотрудничества.
 
 
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Таковы данные нового доклада Группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству.
 
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