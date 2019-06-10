Непростой зять. С кем связывают свою судьбу дети известных родителей

За кого вышла замуж дочь Дарьи Донцовой, с кем связал свою судьбу единственный сын Оксаны Пушкиной и кто окольцевал некогда завидного жениха Никиту Преснякова? «АиФ» рассказывает о мужьях и женах детей известных родителей.

Валентин Юдашкин — дочь Галина Максаквова-Юдашкина

Когда Галина привела своего жениха Петра Максакова знакомиться с родителями, вряд ли у Валентина Абрамовича были какие-то вопросы к избраннику дочери, ведь потенциальный зять оказался внуком народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой. Будущие супруги даже выросли практически в соседних домах в Брюсовом переулке, вот только знакомы они не с самого детства, как многие подумали. Галину и Петра свели соцсети. Сначала оба долго наводили справки друг о друге у общих друзей, а потом Юдашкина взяла инициативу в свои руки и первой прислала Максакову «многозначительный» смайлик, который и привел их в итоге в Грибоедовский ЗАГС. Влюбленные расписались в сентябре 2014 года в узкой компании самых близких людей, на руке новоиспеченной жены тогда блестела во всю мощь фамильная драгоценность — кольцо Людмилы Максаковой, оправу которого, правда, пришлось немного видоизменить, поскольку она была выполнена из желтого золота, а Галина носит только белое. В июне 2015 пара обвенчалась и, что называется, отметила это событие уже с размахом в Гостином дворе вместе с многочленными гостями, которых с двух сторон было 500 человек! К масштабному событию Галина и Петр начали готовиться за 8 месяцев до его начала. В самый главный день невеста выглядела безупречно. На платье ушло 44 метра элитного шелка, кроме того, его вручную расшили жемчугом и бисером. Но даже это не самое главное. Главное, что создал этот наряд собственный отец Галины — Валентин Юдашкин.

Дарья Донцова — дочь Мария Субботина

Мария — единственная дочь писательницы, но отдавая ее замуж за программиста Юрия Субботина, Дарья Донцова не стала закатывать пир на весь мир. По московским меркам свадьба девушки была довольно скромной. На торжество в ресторане пригласили всего 80 гостей.

Прежде чем пойти в ЗАГС будущие супруги 7 лет прожили в гражданском браке, не удивительно, что спустя такой внушительный срок Донцова даже без штампа в паспорте считала Субботина своим зятем, а когда влюбленные наконец-то решили пожениться официально, была искренне рада этому событию. Свои отношения Мария и Юрий зарегистрировали в 2013 году, в декабре 2015, всего за два дня до Нового года, в молодой семье родился сын Михаил. «Мишанечка», как ласково зовет внука писательница, прекрасно подружился с многочисленным «хозяйством» своей известной бабушки, состоящим из пяти собак (четыре из которых мопсы), кошки, рыбок и другой живности.

Александр Стриженов — дочь Анастасия Грищенко

Руку Анастасии финансист Петр Грищенко попросил у ее родителей нестандартным образом — по скайпу. К такому странному способу молодому человеку пришлось прибегнуть не потому, что он боялся гнева известного режиссера, а потому что в тот момент будущие супруги находились в Нью-Йорке, где пара живет уже несколько лет. Настя и Петя познакомились во время отдыха на Тенерифе, когда девушка решила сходить на дискотеку в соседний отель. Но будущего зятя известные родители увидели лишь спустя два года, а погулять на пышной свадьбе смогли вообще только через пять лет! Кстати, Екатерина Стриженова с мужем принимали самое активное участие в подготовке к торжеству, которое, естественно, прошло в Москве. По сообщениям СМИ сначала влюбленные обвенчались в подмосковном храме Пресвятой Богородицы рядом с Одинцово (на таинстве присутствовали только родные и близкие люди из окружения пары), а затем отправились в ресторан, где и прошло основное торжество с выездной регистрацией брака. Платье для невесты, а точнее платья, ведь их было два, создала дизайнер и родная сестра Екатерины Стриженовой — Виктория Андреянова. После свадьбы молодожены вернулись в Нью-Йорк, где в апреле 2018 года у них родился сын Петр. Кстати, если свою беременность Настя не афишировала, то фото Петра Петровича выкладывает в Instagram с завидной регулярностью.

Оксана Пушкина — сын Артём Коновалов

В 2012 году Оксана Пушкина вышла замуж во второй раз за специалиста в области IT-технологий в финансовой сфере Алексея Широких. А в конце 2013 года телеведущей предстояла еще одна свадьба. На этот раз под венец пошел ее единственный сын Артём. Об избраннице Коновалова, с которой он встречался семь лет, известно немного: девушку зовут Маша, она увлекается теннисом, а еще ей удалось построить идеальные отношения со своей известной свекровью. Пушкина не раз признавалась в любви к невестке в различных передачах и подчеркивала, что супруга сына чем-то похожа на нее саму и даже стала для Оксаны настоящей дочкой. Свадьба Артема и Марии прошла в два захода: сначала был ЗАГС, который находился буквально напротив дома телеведущей, а через неделю — торжество у океана.

Владимир Пресняков — сын Никита Пресняков

Почти пять лет сын Владимира Преснякова и по совместительству старший внук Аллы Пугачевой встречался с Аидой Калиевой. Пресса даже писала, что певец сделал модели предложение руки и сердца во время совместной поездки в Дубай. Однако официально свои отношения пара так и не оформила. Более того, вскоре после расставания с Аидой молодой человек опубликовал в Instagram фото с давней знакомой и соседкой по даче Аленой Красновой. Снимок произвел эффект разорвавший бомбы, поскольку девушка к тому моменту еще училась в школе, к тому же, многие обвинили блондинку в том, что именно она спровоцировала разрыв Никиты и Аиды. Но даже несмотря на это Пресняков не перестал выкладывать совместные фото, а в 2017 году опубликовал кадр, где он делает Красновой предложение выйти за него замуж. Девушка согласилась, и в 2018 году не было ни одного СМИ, которое бы пропустило эту роскошную свадьбу. Ее освещали буквально все! Кстати, по слухам Примадонна выбор внука одобрила, ну или по крайне мере сделала вид, что Алена пришлась ей по душе.