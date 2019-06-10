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Отекают ноги летом: причины и решение

11.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Чтобы понять, как высокая температура воздуха может повлиять на состояние ног, вспомним анатомическое строение человека. Все ткани человеческого организма снабжаются кислородом путем кровообращения. В нижние конечности кровь поступает благодаря усиленной работе сердца, а обратно кровь возвращается из-за особого строения вен ног: в венах есть клапаны, которые подталкивают кровь к сердцу. Это называется периферическим кровообращением.

Когда температура воздуха становится высокой, система кровообращение начинает работать в режиме, не допускающем перегрев организма. Перегрев ног не допускается благодаря возможности кровеносных сосудов расширяться. Но расширившиеся вены не могут полноценно осуществлять отток крови. Это провоцирует отеки ног. Помимо этого, в жару всегда усиливается потоотделение, а вместе с потом из организма уходят соли, в которых нуждаются вены. Ведь именно соли способны «вытянуть» кровь из тканей, и поэтому, отсутствие достаточного количества солей приводит к отекам ног.

 
 
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Чтобы понять, как высокая температура воздуха может повлиять на состояние ног, вспомним анатомическое строение человека. Все ткани человеческого организма...
 
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