Межведомственные рейдовые группы патрулируют места стихийного отдыха Хотимского района

Источник материала: Новости Хотимска

В последнюю декаду мая в Беларуси утонули 15 человек. Практически все трагедии случились в запрещённых для купания местах. Чтобы упредить несчастья, мобильные рейдовые группы Хотимского района вышли патрулировать «дикие» берега.

Жара, которая не покидает нас последнее время, для многих стала поводом для посещения водоемов. Для работников же службы спасения на водах это еще и жаркая пора в переносном смысле. Массовое посещение людьми пляжей (как городского, так и несанкционированных мест отдыха) только прибавляет работы. В помощь им организованы межведомственные рейдовые группы, работа которых, к сожалению, показала, что зачастую советы спасателей остаются отдыхающими на воде не услышанными.



Рейды постоянно выявляют случаи нахождения отдыхающих в местах, запрещенных для купания. Хорошо, если это дети под присмотром родителей, и они не лезут в воду. Но зачастую это совсем не так. Выставить пост со спасателями на каждом участке реки или на каждом водоеме невозможно. В связи с этим хочется напомнить, что ст. 23.63 КоАП РБ гласит: «Купание в запрещённых местах рек, озер или иных водоёмов влечёт наложение штрафа в размере от одной до трёх базовых величин». Также согласно законодательству, если дети находятся около водоемов без присмотра родителей или других взрослых, то родители этих детей могут быть привлечены к административной ответственности.

Несоблюдение правил поведения в природных местах массового отдыха влечет административную ответственность. Но, помня о перспективе наказания рублем, не стоит забывать и о другом важном моменте — собственной безопасности во время отдыха.

Дмитрий ДМИТРИЕВ