В Хотимском районе введен запрет на посещение лесов

Источник материала: Новости Хотимска

Об этом редакции сообщил директор ГЛХУ “Костюковичский лесхоз” Сергей Коваленко. Он отметил, что в связи с установлением IV класса пожарной опасности на территории района с 10 июня запрещено любое посещение лесов.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин. Штраф может значительно возрасти, если же пострадает лес или торфяник.

Уберегите себя и своих близких от беды и от непредвиденных расходов!

Соб. информ.