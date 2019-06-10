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На Земле нашли гигантский кратер

11.06.2019 12:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые Оксфордского и Абердинского университета обнаружили древний ударный кратер, который был оставлен крупнейшим астероидом, когда-либо падавшим на Британию. Он находится на морском дне между Шотландией и Внешними Гебридскими островами. Об этом сообщает издание The Guardian, пишет Lenta.ru.


Фото: University of Oxford

Исследователи нашли следы столкновения по кристаллам кварца в Stac Fada Member — в красноватом скальном слое толщиной 10−15 метров из песчаника, датированном мезопротерозоем (1,6−1 миллиард лет назад). Это геологическое образование находится в окрестностях деревни Стоер в Шотландии. Также был выявлен высокий уровень платины и палладия, что характерно для метеоритов.

Местоположение самого кратера ученые выявили по географическому распределению пыли и камней, выброшенных в результате удара, а также по ориентации намагниченности по отношению к осям кристаллов расплавленных пород, сформировавшихся при столкновении.

По расчетам, катаклизм произошел 1,2 миллиарда лет назад, при этом скорость небесного тела составила 60 тысяч километров в час. В результате образовался кратер шириной 14−20 километров. Сейчас след от падения астероида находится на глубине 200 метров и скрыт морскими отложениями.

 
 
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По расчетам, катаклизм произошел 1,2 миллиарда лет назад.
 
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