Житель Витебска ездил по водительскому удостоверению покойника

Источник материала: Tut.by

Житель Витебска попросил соседа помочь перегнать авто из ремонта. Тот охотно откликнулся. Правда, водительских прав у помощника не было. И он поехал по удостоверению умершего незнакомца. Это обнаружили сотрудники ГАИ на дороге Сураж — Витебск, пишет портал vitebsk.biz.

59-летний мужчина раньше работал водителем. Свои права потерял в 2013 году. Восстановить документы не смог по медицинским показаниям: страдает хроническим алкоголизмом. Последние годы перебивался случайными заработками.

Возможность сесть за руль вновь у мужчины появилась благодаря случайной находке чужих документов.

— Позапрошлой зимой обвиняемый подобрал на земле возле мусорного контейнера на улице Гагарина портмоне с чужими водительскими правами и талоном к ним, — рассказал помощник прокурора Витебского района Никита Романовский. — Мужчина решил: раз документы выкинули, значит, человек умер.

В конце октября прошлого года сосед сказал мужчине, что ищет водителя, чтобы перегнать из ремонта грузовой автомобиль. Тот решил помочь. Мол, сотрудники ГАИ, если что, не заметят, что он не похож на того, чье фото в документах. Однако инспекторы обнаружили подлог.

— Мужчина предъявил сотрудникам ГАИ чужие документы и пояснил, что постарел за это время, так как много пил и курил, — продолжает Никита Романовский. — Инспекторы проверили водительское удостоверение и талон по базе данных и установили, что человек, на чье имя они оформлены, умер. Тогда обвиняемый назвал свою настоящую фамилию.

Мужчина полностью признал вину.

За использование заведомо подложного документа он получил 200 часов общественных работ. Он будет принудительно лечиться от хронического алкоголизма.