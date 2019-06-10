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Участие в туристическом слёте «Рубеж 2019»
11.06.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С целью пропаганды здорового образа жизни и совершенствования профилактической и воспитательной работы с несовершеннолетними команда Московского района г. Бреста из числа обучающихся УО «Брестский государственный профессионально-технический колледж приборостроения», 6-7 июня приняла участие в областном туристическом слёте «Рубеж 2019», посвященном 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Участие было организовано при поддержке комиссии по делам несовершеннолетних и управления по образованию администрации Московского района. Туристический слёт прошёл в
По результатам соревнований (визитная карточка, волейбол, конкурс бивуака, конкурс плакатов, туристическая полоса препятствий, начальная туристическая подготовка) команда привезла в Брест два диплома второй степени (за бивуак и визитную карточку), памятные призы и заряд позитива на будущие летние каникулы.
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С целью пропаганды здорового образа жизни и совершенствования профилактической и воспитательной работы с несовершеннолетними команда Московского района г....
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