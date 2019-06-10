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Участие в туристическом слёте «Рубеж 2019»

11.06.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С целью пропаганды здорового образа жизни и совершенствования профилактической и воспитательной работы с несовершеннолетними команда Московского района г. Бреста из числа обучающихся УО «Брестский государственный профессионально-технический колледж приборостроения», 6-7 июня приняла участие в областном туристическом слёте «Рубеж 2019», посвященном 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Участие в туристическом слёте «Рубеж 2019»

Участие было организовано при поддержке комиссии по делам несовершеннолетних и управления по образованию администрации Московского района. Туристический слёт прошёл в Ивацевичском районе на фестивальной площадке у озера «Вульковское».

Участие в туристическом слёте «Рубеж 2019»

По результатам соревнований (визитная карточка, волейбол, конкурс бивуака, конкурс плакатов, туристическая полоса препятствий, начальная туристическая подготовка) команда привезла в Брест два диплома второй степени (за бивуак и визитную карточку), памятные призы и заряд позитива на будущие летние каникулы.

Участие в туристическом слёте «Рубеж 2019»

Участие в туристическом слёте «Рубеж 2019»

 
Теги: Брест
 
 
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  С целью пропаганды здорового образа жизни и совершенствования профилактической и воспитательной работы с несовершеннолетними команда Московского района г....
 
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