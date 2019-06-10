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На Зелёной (остановка) включили новый светофор, и перенесли ОПдОТ

11.06.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 11 июня 2019 года с 9 часов остановочный пункт (для общественного транспорта) "Зеленая" при следовании из центра города перенесли на 100 метров назад (ближе к мосту). Также с 10.00 на ул. Московской в Бресте на остановке общественного транспорта «Зелёная» введен в рабочий режим новый светофорный объект для пешеходов. Уважаемые пешеходы, для перехода проезжей части дороги вам необходимо нажать кнопку принудительного вызова.

На Зелёной (остановка) включили новый светофор, и перенесли ОПдОТ

Также проводятся работы по включению нового светофорного объекта, который обеспечит не только переход для пешеходов, но и возможность разворачиваться транспорту.

На Зелёной (остановка) включили новый светофор, и перенесли ОПдОТ

Можно отметить, что неясно, каким образом будет обеспечена возможность для пассажиров спрятаться от дождя - места для навеса вообще нет.

На Зелёной (остановка) включили новый светофор, и перенесли ОПдОТ

Может быть, ничего и не получится.

На Зелёной (остановка) включили новый светофор, и перенесли ОПдОТ

Работы на объекте продолжаются, будьте осторожны - старый светофор уже не работает, а новый регулирует движение.

На Зелёной (остановка) включили новый светофор, и перенесли ОПдОТ

Также именно по новому переходу пересекают проезжую часть пешеходы.

На Зелёной (остановка) включили новый светофор, и перенесли ОПдОТ

Остаётся надеяться, что каким-то чудом светофор будет поддерживать уже позабытую в городе "зелёную" волну. Может быть, с него и начнётся внедрение когда-то обещанной нам интеллектуальной системы управления движением в городе?

На Зелёной (остановка) включили новый светофор, и перенесли ОПдОТ

На Зелёной (остановка) включили новый светофор, и перенесли ОПдОТ

На Зелёной (остановка) включили новый светофор, и перенесли ОПдОТ

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 11 июня 2019 года с 9 часов остановочный пункт (для общественного транспорта) "Зеленая" при следовании из центра города перенесли на 100 метров назад (ближе к...
 
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