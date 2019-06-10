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На Зелёной (остановка) включили новый светофор, и перенесли ОПдОТ
11.06.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 11 июня 2019 года с 9 часов остановочный пункт (для общественного транспорта) "Зеленая" при следовании из центра города
Также проводятся работы по включению нового светофорного объекта, который обеспечит не только переход для пешеходов, но и возможность разворачиваться транспорту.
Можно отметить, что неясно, каким образом будет обеспечена возможность для пассажиров спрятаться от дождя - места для навеса вообще нет.
Может быть, ничего и не получится.
Работы на объекте продолжаются, будьте осторожны - старый светофор уже не работает, а новый регулирует движение.
Также именно по новому переходу пересекают проезжую часть пешеходы.
Остаётся надеяться, что каким-то чудом светофор будет поддерживать уже позабытую в городе "зелёную" волну. Может быть, с него и начнётся внедрение когда-то обещанной нам
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