На Зелёной (остановка) включили новый светофор, и перенесли ОПдОТ

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 11 июня 2019 года с 9 часов остановочный пункт (для общественного транспорта) "Зеленая" при следовании из центра города перенесли на 100 метров назад (ближе к мосту). Также с 10.00 на ул. Московской в Бресте на остановке общественного транспорта «Зелёная» введен в рабочий режим новый светофорный объект для пешеходов. Уважаемые пешеходы, для перехода проезжей части дороги вам необходимо нажать кнопку принудительного вызова.





Также проводятся работы по включению нового светофорного объекта, который обеспечит не только переход для пешеходов, но и возможность разворачиваться транспорту.





Можно отметить, что неясно, каким образом будет обеспечена возможность для пассажиров спрятаться от дождя - места для навеса вообще нет.





Может быть, ничего и не получится.





Работы на объекте продолжаются, будьте осторожны - старый светофор уже не работает, а новый регулирует движение.





Также именно по новому переходу пересекают проезжую часть пешеходы.





Остаётся надеяться, что каким-то чудом светофор будет поддерживать уже позабытую в городе "зелёную" волну. Может быть, с него и начнётся внедрение когда-то обещанной нам интеллектуальной системы управления движением в городе?











