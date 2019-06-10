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Брестский "Строитель" занял 2-е место на Кубке Европы в дивизионе "Трофи" по хоккею на траве
11.06.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Хоккейный клуб "Строитель" занял 2-е место на Кубке клубных команд Европы "Трофи", который прошел в швейцарском Веттингене. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.
По итогам группового этапа "Строитель" набрал 12 очков и вышел в финал, где брестские игроки встретились с "Кардифф энд Мэт" из Уэльса, которому проиграли со счетом 2:3.
В Белорусской федерации хоккея на траве отметили, что успешное выступление "Строителя" поможет повысить положение Беларуси в рейтинге Еврокубков среди мужских команд. На данный момент наша страна находится на 12-м месте.-0-
Фото Белорусской федерации хоккея на траве
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Хоккейный клуб "Строитель" занял 2-е место на Кубке клубных команд Европы "Трофи", который прошел в швейцарском Веттингене. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
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