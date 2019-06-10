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Нашли 43-летнюю женщину, которая пропала в санатории «Чаборок» Барановичского района

11.06.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пропавшую нашли поздно вечером 10 июня в Барановичах. С ней все хорошо.

Нашли 43-летнюю женщину, которая пропала в санатории «Чаборок» Барановичского района

Фото: группа ПСО "Ангел" г. Барановичи "ВКонтакте"

 
 
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  Пропавшую нашли поздно вечером 10 июня в Барановичах. С ней все хорошо. Фото: группа ПСО "Ангел" г. Барановичи "ВКонтакте" Информация о том, что 43-летняя...
 
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