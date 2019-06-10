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Работников Брестского мусороперерабатывающего завода эвакуировали из-за учебной гранаты

11.06.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Работников Брестского мусороперерабатывающего завода эвакуировали из-за обнаруженной в отходах учебной гранаты, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

Работников Брестского мусороперерабатывающего завода эвакуировали из-за учебной гранаты

В Московский РОВД Бреста 10 июня в 14.55 от сотрудника завода поступила информация, что при сортировке мусора обнаружен похожий на гранату предмет. Персонал предприятия - 45 человек - был экстренно эвакуирован.

Cпециалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 5526 установили, что боеприпас является учебной гранатой РГД без содержания взрывчатых веществ.

Завод восстановил работу в 16.00.

 
Теги: Брест
 
 
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  Работников Брестского мусороперерабатывающего завода эвакуировали из-за обнаруженной в отходах учебной гранаты, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД...
 
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