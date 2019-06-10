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ГАИ в Брестской области усиливает контроль за водителями мототранспорта

11.06.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области Госавтоинспекция усиливает контроль за водителями мототранспорта, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

ГАИ в Брестской области усиливает контроль за водителями мототранспорта

В области с начала года с участием мотоциклистов зарегистрировано 19 ДТП (практически в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года), в которых два человека погибли и 21 травмирован. По вине водителей двухколесного транспорта произошло 14 аварий, в трех случаях мотоциклисты сели за руль пьяными. "Анализ оперативной обстановки в сфере безопасности дорожного движения свидетельствует о том, что летом обостряется проблема травматизма участников дорожного движения по вине водителей двухколесных транспортных средств, недостаточный уровень дисциплинированности которых нередко является сопутствующим фактором совершения ДТП", - отметили в ГАИ.

В регионе запланированы мероприятия, направленные на пропаганду безопасного вождения мотоциклов и мопедов, предупреждение аварийных ситуаций и формирование взаимовежливых отношений между участниками дорожного движения. В частности, пройдут рейды в виде негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием мотопатрулей ГАИ, отработки мест отдыха (особенно в вечернее и ночное время). Акцент будет сделан на пресечение нарушений ПДД, выявление незарегистрированного мототранспорта.

 
 
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  В Брестской области Госавтоинспекция усиливает контроль за водителями мототранспорта, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома. В области с начала...
 
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