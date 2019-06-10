Реконструкторы воссоздадут эпизоды обороны Брестской крепости

Источник материала: Виртуальный Брест

Около 500 реконструкторов планируют принять участие в международном военно-историческом слете "22 июня. Брестская крепость", который пройдет 19-22 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.





Мероприятие уже стало традиционным для областного центра, в этом году оно состоится в девятый раз. В нем примут участие реконструкторы примерно из десяти стран, в том числе из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции, Японии. К фестивалю присоединится и молодежь: воспитанники патриотического центра в Брестской крепости и их сверстники из российского Санкт-Петербурга.

Участники расположатся в палаточном лагере на территории Кобринского укрепления. Там воссоздадут быт военного времени, запланирована культурная программа. Основные события фестиваля состоятся 21-22 июня. Вечером в пятницу реконструкторы маршем пройдут от Брестской крепости по ул. Зубачева и Гоголя до Советской. В центральной части пешеходной улицы воссоздадут атмосферу последнего предвоенного дня 1941 года. На рассвете в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" пройдет митинг-реквием, продолжением которого станет реконструкция обороны легендарной цитадели.

Будут показаны самые яркие эпизоды защиты Брестской крепости. Для этого используют пиротехнику, грузовые и легковые автомобили, мотоциклы, планируется задействовать самолет ДОСААФ. "Подготовка к реконструкции ведется в течение года. Представители разных национальностей преодолевают сотни и тысячи километров, чтобы показать современникам трагизм Второй мировой войны и предостеречь от повторения страшных событий тех лет", - отметили организаторы.

Организаторами военно-исторического фестиваля являются Брестские областной и городской исполкомы, областной Центр молодежного творчества, общественное объединение "Военно-исторический клуб "Гарнизон", областной и городской военные комиссариаты.