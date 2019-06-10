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15 июня в аг. Рязанцы с 11.00 до 13.00 состоится День подписчика. Приходите, мы будем рады видеть вас!
11.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
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15 июня в аг. Рязанцы с 11.00 до 13.00 состоится День подписчика. Приходите, мы будем рады видеть вас!
Сообщение 15 июня в аг. Рязанцы с 11.00 до 13.00 состоится День подписчика. Приходите, мы будем рады видеть вас! появились сначала на MstLife.
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