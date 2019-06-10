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Китайский X7: Changan выпустит под дочерним брендом новый кроссовер
Источник материала: Tut.by
Китайская Changan продолжает работать над расширением модельной гаммы своего новоиспеченного бренда Oshan, используемого для обозначения наиболее дорогих автомобилей с богатым оснащением.
Изначально такие машины Changan планировал выпускать под маркой COS, но в итоге развитие «премиумного» направления доверили отделению Oshan, доселе известного в основном своими легкими коммерческими автомобилями. Вслед за семиместным кроссовером на базе
В его основу легла переднеприводная платформа с поперечным расположением силового агрегата и задней многорычажной подвеской. От носа до хвоста у китайского X7 — 4,7 м, ширина кроссовера составляет 1,86 м, колесная база — 2,78 м.
Что под капотом? В компании говорят, что для X7 предложат бензиновый турбодвигатель, а также гибридную и электрическую силовую установку, характеристик которых китайцы пока не раскрывают. Нет фотографий и салона машины, но оснащение обещано достойное — помимо всего прочего, у кроссовера будут светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора и колесные диски диаметром 19 дюймов.
Все прочие подробности об Oshan X7, включая стоимость, станут известны ближе к моменту рыночного дебюта, который запланирован на осень этого года.
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Китайская Changan продолжает работать над расширением модельной гаммы своего новоиспеченного бренда Oshan, используемого для обозначения наиболее дорогих автомобилей...
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