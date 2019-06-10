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Могилёвчанин ездил по ночам на велосипеде и умышленно ломал машины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилёве мужчина по ночам ездил на велосипеде и повреждал автомобили. К моменту задержания злоумышленник повредил более 35 машин.
Как
Правоохранители предположили, что за всеми данными хулиганствами стоит один человек. Позже был установлен подозреваемый. Им оказался 32-летний могилёвчанин, ранее он был судим за кражи из автомобилей и гаражей.
По информации следствия, ночью мужчина ездил на велосипеде и умышленно разбивал стёкла машин, отламывал зеркала, а также повреждал кузова автомобилей.
Гражданин задержан, он полностью признал свою вину.
Проведены проверка показаний на месте и опознание свидетелем. Допрашиваются потерпевшие и свидетели, будут проведены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая.
Весной 2019 года в Лиде местный житель проколол 23 шины.
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Новости Беларуси. В Могилёве мужчина по ночам ездил на велосипеде и повреждал автомобили. К моменту задержания злоумышленник повредил более 35 машин.
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