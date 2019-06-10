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Могилёвчанин ездил по ночам на велосипеде и умышленно ломал машины

11.06.2019 12:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилёве мужчина по ночам ездил на велосипеде и повреждал автомобили. К моменту задержания злоумышленник повредил более 35 машин.  

Как сообщает УСК по Могилёвской области, с 29 мая по 1 июня в милицию обращались жители  Могилёва и Могилёвского района, которые жаловались на то, что кто-то повредил их автомобили. Было возбуждено несколько уголовных дел по статье «Хулиганство».  

Правоохранители предположили, что за всеми данными хулиганствами стоит один человек. Позже был установлен подозреваемый. Им оказался 32-летний могилёвчанин, ранее он был судим за кражи из автомобилей и гаражей.  

По информации следствия, ночью мужчина ездил на велосипеде и умышленно разбивал стёкла машин, отламывал зеркала, а также повреждал кузова автомобилей.  

Гражданин задержан, он полностью признал свою вину.  

Проведены проверка показаний на месте и опознание свидетелем. Допрашиваются потерпевшие и свидетели, будут проведены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая.  

Весной 2019 года в Лиде местный житель проколол 23 шины.  

Мужчина боролся с выхлопными газами – здесь подробности.  

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Новости Беларуси. В Могилёве мужчина по ночам ездил на велосипеде и повреждал автомобили. К моменту задержания злоумышленник повредил более 35 машин.  
 
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