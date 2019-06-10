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В столице Дагестана прогремел взрыв в порту на танкере
Источник материала: СТВ
Новости Дагестана. В Махачкале прогремел взрыв на танкере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате погиб один человек, трое пострадали, еще двое пропали без вести.
ЧП случилось в порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера – произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении, после чего возник пожар.
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Новости Дагестана. В Махачкале прогремел взрыв на танкере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате погиб один человек, трое пострадали, еще двое...
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