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Третий угон провалился. В машине нашли документы подозреваемого
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ночь на 7 июня в деревне Хутор Гомельской области была совершена попытка угона авто жителем Светлогорска.
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20-летний парень вскрыл дверь, разобрал замок зажигания и пытался завести авто. Попытка оказалась безуспешной, и он покинул иномарку. Во время взлома машины молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, так как до этого употреблял спиртные напитки с друзьями в бане.
В барсетке, которую обнаружила хозяйка авто, находились паспорт, военный билет и банковские карты. Документы принадлежали одному человеку. Так правоохранители определили личность подозреваемого.
Молодой человек пытался совершить преступление в третий раз. Дело передано в Светлогорский Следственный комитет для определения степени виновности подозреваемого.
Еще одна история о брошенном авто после попытки угона.
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Новости Беларуси. В ночь на 7 июня в деревне Хутор Гомельской области была совершена попытка угона авто жителем Светлогорска. По информации УВД Гомельского...
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