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Третий угон провалился. В машине нашли документы подозреваемого

11.06.2019 12:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ночь на 7 июня в деревне Хутор Гомельской области была совершена попытка угона авто жителем Светлогорска.  

По информации УВД Гомельского облисполкома, во время угона Volkswagen Golf молодой человек оставил в машине барсетку с документами.  

20-летний парень вскрыл дверь, разобрал замок зажигания и пытался завести авто. Попытка оказалась безуспешной, и он покинул иномарку. Во время взлома машины молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, так как до этого употреблял спиртные напитки с друзьями в бане.  

В барсетке, которую обнаружила хозяйка авто, находились паспорт, военный билет и банковские карты. Документы принадлежали одному человеку. Так правоохранители определили личность подозреваемого.  

Молодой человек пытался совершить преступление в третий раз. Дело передано в Светлогорский Следственный комитет для определения степени виновности подозреваемого.  

Еще одна история о брошенном авто после попытки угона.  

Недавно в Оршанском районе девятиклассник угнал и разбил машину – подробнее здесь.  

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Новости Беларуси. В ночь на 7 июня в деревне Хутор Гомельской области была совершена попытка угона авто жителем Светлогорска.   По информации УВД Гомельского...
 
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