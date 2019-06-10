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В Риме ввели новые запреты для туристов: за что теперь грозит штраф до 450 евро?
Источник материала: СТВ
Новости Италии. Новый список запретов для туристов представил городской совет Рима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь приезжим нельзя ходить с голым торсом, купаться в фонтанах и вешать свадебные замки на мостах. Кроме того, запрещено употреблять пищу возле достопримечательностей, возить чемоданы по знаменитой Испанской лестнице и продавать места в очереди за билетами в Колизей и музеи Ватикана. Нарушителям этих норм грозят штрафы до 450 евро.
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Новости Италии. Новый список запретов для туристов представил городской совет Рима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь приезжим нельзя ходить с...
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