В Риме ввели новые запреты для туристов: за что теперь грозит штраф до 450 евро?

Источник материала: СТВ

Новости Италии. Новый список запретов для туристов представил городской совет Рима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь приезжим нельзя ходить с голым торсом, купаться в фонтанах и вешать свадебные замки на мостах. Кроме того, запрещено употреблять пищу возле достопримечательностей, возить чемоданы по знаменитой Испанской лестнице и продавать места в очереди за билетами в Колизей и музеи Ватикана. Нарушителям этих норм грозят штрафы до 450 евро.











