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В Риме ввели новые запреты для туристов: за что теперь грозит штраф до 450 евро?

11.06.2019 11:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Новый список запретов для туристов представил городской совет Рима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Теперь приезжим нельзя ходить с голым торсом, купаться в фонтанах и вешать свадебные замки на мостах. Кроме того, запрещено употреблять пищу возле достопримечательностей, возить чемоданы по знаменитой Испанской лестнице и продавать места в очереди за билетами в Колизей и музеи Ватикана. Нарушителям этих норм грозят штрафы до 450 евро.

В Риме ввели новые запреты для туристов: за что теперь грозит штраф до 450 евро?

В Риме ввели новые запреты для туристов: за что теперь грозит штраф до 450 евро?

В Риме ввели новые запреты для туристов: за что теперь грозит штраф до 450 евро?

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Новости Италии. Новый список запретов для туристов представил городской совет Рима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Теперь приезжим нельзя ходить с...
 
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